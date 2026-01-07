Colon va por los 25.000 socios para arrancar el año

Colón, que adentro de la cancha se va armando de manera intensa y competitiva (presentaron a Muñoz, llega Fede Lértora y se acordó todo con Alan Bonansea), tiene un gran objetivo afuera de la cancha de cara a ese debut del 8 de febrero frente al Deportivo Madryn en el Cementerio de los Elefantes: alcanzar la cifra de 25.000 socios para arrancar la temporada.
Por ahora, en medio de los casi tres meses sin fútbol y con una crisis que heredó la actual conducción sabalera en todo sentido (cesación de pagos casi inédita), el club logró ponerse de pie con unos 23.270 socios, que por lo que pudo averiguar El Litoral se distribuyen entre 341 vitalicios, 4.921 socios infantiles/cadetes y 18.000 socios plenos de ambos sexos.
“Nosotros queremos arrancar la temporada de ascenso con 25.000 socios y luego ir creciendo con el inicio deportivo del año. Si llegamos a empezar bien con los resultados, Colón es una máquina de sumar gente, por lo que ese número puede crecer de manera muy rápida”, se ilusionan los dirigentes.
El club cuenta con 23.270 socios. Crédito: Fernando Nicola.
En líneas generales, de esa cifra de 25.000 socios, unos 10.000 irían a plateas con abonos y el resto tendrían el pase a cancha en los distintos lugares del Cementerio de los Elefantes.
Sin dudas, el agresivo plan de recuperación de socios que implementó la actual CD que encabeza José Alonso contó con el apoyo total de la gente, mientras el equipo se arma y genera una tremenda expectativa pensando en el debut en el Brigadier López frente al Deportivo Madryn.
A un mes que arranque la temporada, Colón ya vendió el 65 por ciento de los abonos si se compara con los dos últimos años en el ascenso; agotó los palcos corporativos y los lugares se siguen vendiendo a muy buen ritmo.
El acuerdo con distintas entidades bancarias e instituciones crediticias facilitaron todo con un plan de cuotas sin recargar interés.
Por lo tanto, sumar casi 2.000 socios en estos 30 días es “el primer gran objetivo para arrancar la Primera Nacional 2026” y hacer sentir el peso del Cementerio de los Elefantes.
En lo futbolístico, mientras el Colón de Ezequiel Medrán se sigue armando (ahora todos los cañones apuntan a un zaguero de jerarquía), el secretario técnico Diego Colotto habló en medio del mercado.
En declaraciones a Cadena 3 se refirió al tema de Luis Miguel Rodríguez, ídolo sabalero que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico pero que tiene 12 meses de contrato con la entidad del Barrio Centenario. Por lo tanto, Colón debe acordar con el “Pulga” una salida en los próximos días.
La reconstrucción sabalera en todos los rubros tiene el apoyo de la gente. Foto: Fernando Nicola.
“Es algo en lo que está trabajando el club, lo que no hay que mezclar es lo que él significa para el club y lo que le dio. Los recuerdos que la gente tiene de lo que consiguió en el club no tienen que cambiar y es válido que así sea. Nosotros lo que le comunicamos es que en este proyecto, por su situación y los minutos que venía sumando y por el lugar que le podía dar el cuerpo técnico, no era lo que él estaba buscando. Entonces llegamos a esa charla, pero esta situación no cambia lo que significó para el club, lo que ganó y la idolatría que tiene", expresó Diego Colotto como secretario técnico sabalero.
A Luis Miguel Rodríguez el club le extendió la licencia hasta el 15 de enero inclusive, mientras busca tiempo para lograr la salida. "Lo que nosotros le manifestamos es que en la parte deportiva no estaba en la consideración, en función de los minutos que él quería tener. La gente lo quiere, pero la dirigencia es la que ahora tendrá que resolver la situación", agregó el ex manager de Quilmes e Independiente de Avellaneda.
Al mismo tiempo, Diego Colotto habló de la llegada de Federico Lértora, jugador campeón en la noche de San Juan y determinante como refuerzo de pertenencia en el actual mercado: "Ya hace un tiempo que venimos hablando con Federico y es un jugador que le puede dar un salto de calidad al equipo. Sabemos la clase de profesional que es, cómo entrena y trabaja y la manera en la que entiende el fútbol en el día a día".
En el contexto del llamado “Nuevo Colón”, Colotto aseguró que lo de Lértora “es algo fundamental para nosotros y después la historia que tiene en el club. A partir de todo eso, lo tomamos como una opción válida y empezamos a charlar. La gente tiene un gran cariño por Lértora y eso es mutuo; por eso tratamos el tema con respeto pero hay muchas coincidencias".