Lucas Cano: “Es muy lindo vestir esta camiseta, Colón es un grande del interior”
El delantero que viene de jugar la Copa Libertadores con el Táchira de Venezuela se hizo la revisión médica y se suma este miércoles a la pretemporada en el Predio. Viene a pelear un puesto en el bloque ofensivo sabalero con Castro, Godoy, Marcioni y el “9” que falta. También llegó el lateral derecho Emanuel Beltrán.
Lucas Cano convirtió más de 20 goles en las últimas 2 temporadas en el exterior.
Tras otra negociación que la dirigencia sabalera que encabeza José Alonso pudo concretar a gran velocidad, el delantero Lucas Cano se convirtió este martes en nuevo refuerzo del plantel que conduce Ezequiel Medrán y que se prepara para disputar la temporada 2026 de la Primera Nacional.
Nacido hace 30 años en José C. Paz y surgido de las inferiores de Argentinos Juniors, Cano llega a Santa Fe tras un par de buenas temporadas en el fútbol del exterior y con un extenso recorrido que incluye experiencia en primera división y en equipos importantes de la Primera Nacional como San Martín de Tucumán.
Tras anotar 6 goles y repartir otras tantas asistencias durante el 2025 con la casaca del Deportivo Táchira venezolano, Cano arribó a la ciudad para completar los estudios médicos y los trámites de rigor, antes de incorporarse a los entrenamientos que se llevan adelante en el predio 4 de Junio.
El delantero firmará a préstamo por una temporada.
Con la presencia del ex jugador del “bicho”, Medrán sigue sumando nombres a un bloque ofensivo que ya cuenta con Facundo Castro, sobreviviente de la temporada pasada, y que ya sumó a Matías Godoy y a Julián Marcioni.
Además, Colón sigue en la búsqueda de un 9 más, con la gestión por Bonansea que sigue en stand by y la aparición del nombre de Bruno Nasta como alternativa potable. Si bien no se descarta que la directiva pueda meter algún “bombazo” sobre el cierre del libro de pases, con Cano y Bonansea o Nasta el sabalero estaría cubierto en su zona de ataque.
"Me gustó el proyecto"
Previo a su arribo a Santa Fe, Lucas Cano conversó con FM Sol 91.5 y brindó detalles sobre la gestión que lo terminó convirtiendo en jugador de Colón. Al respecto, comentó: “Me llamó Diego Colotto, me comentó que se habían interesado en mí, que él me había seguido en Táchira y que le había gustado mi perfil y me comentó el proyecto que tiene en Colón".
"La verdad que a mí me gustó mucho la propuesta y el proyecto que tiene. Sabemos que el objetivo principal de Colón es ascender y le dije que me gusta el desafío y que para mí es algo muy lindo poder vestir esta camiseta” agregó el ex 9 de Argentinos.
Opciones en ataque
Posteriormente, y consultado por su perfil como futbolista, Lucas Cano explicó que “la verdad que estos últimos años estuve jugando de nueve y me fue bien. En Perú hice 16 goles en el 2024 y el último año en Táchira hice 6 goles y 6 asistencias. La verdad que me estoy sintiendo muy bien en esa posición”.
“Casi siempre he jugado de nueve de punta pero en San Martín de Tucumán he jugado con otro referente de área y no me incomoda tampoco. Puedo jugar con doble nueve o con otro delantero, y les les dije que donde ellos vean que yo puedo aportar lo mío, bienvenido sea”, destacó Cano.
Cano jugó 49 partidos y metió 6 goles en 2025 con el Táchira.
En el final, y en referencia a lo que pudo ver de Colón en estos dos últimos años en la Primera Nacional, el jugador que debutara con 17 años con la camiseta de Argentinos Juniors señaló: “Cuando uno ve los partidos de Colón se da cuenta de la cantidad de gente que va al estadio y la magnitud que tiene jugar en Colón que es un equipo grande del interior".
"Tengo claro que voy a un equipo grande y que tengo que hacer las cosas bien para poder seguir estando en esta clase de instituciones que pelean cosas importantes”, manifestó el flamante refuerzo de Colón.