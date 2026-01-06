El delantero llegó a Santa Fe

Lucas Cano: “Es muy lindo vestir esta camiseta, Colón es un grande del interior”

El delantero que viene de jugar la Copa Libertadores con el Táchira de Venezuela se hizo la revisión médica y se suma este miércoles a la pretemporada en el Predio. Viene a pelear un puesto en el bloque ofensivo sabalero con Castro, Godoy, Marcioni y el “9” que falta. También llegó el lateral derecho Emanuel Beltrán.