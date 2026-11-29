La dirigencia de Colón decidió sostener la venta de bonos para los socios por un valor de 10.000 pesos, pero esta vez sin la posibilidad de que pueda ingresar, con el socio, un invitado mayor de 65 años o menor de 12 en forma gratuita.
Los socios de Colón volverán a pagar el miércoles un bono de 10.000 pesos
Esta vez, no podrán llevar un invitado gratis como pasó en los encuentros con Midland y Morón. También se venderán palcos y plateas en todos los sectores.
A la vez, también adoptó la medida de no vender entradas generales, que era otra de las posibilidades que se había barajado para el partido del miércoles a las 20, en la ida de las semifinales, frente a Tristán Suárez en el estadio del barrio Centenario.
Requisitos para ingresar al estadio
Desde ya que el socio ingresará con la cuota de noviembre, además de la compra obligatoria del bono de 10.000 pesos. Se espera, como ocurrió en los partidos con Midland y Deportivo Morón, una afluencia multitudinaria de público como la que hubo en esos encuentros, que se jugaron a cancha casi llena.
Precios de cada sector
El detalle completo es el siguiente:
Populares socios, $ 10.000. Platea este, norte alta y sur alta: abonados, $ 10.000; socios, $ 15.000 más el bono de 10.000 y no socios, $ 40.000 más el bono de 10.000.
Valores de plateas y palcos
Platea oeste: abonados, $ 10.000; socios, $ 25.000 más el bono de 10.000 y no socios, $ 60.000 más el bono de 10.000. Palcos: abonados, $ 10.000; socios, $ 55.000 más el bono de 10.000 y no socios, $ 100.000 más el bono de 10.000.
Quiénes no pagan el bono
Los socios socios vitalicios y del área de discapacidad no pagan bono. Los vitalicios tendrán la posibilidad de adquirirlo a manera de colaboración, pero no será exigible para los ingresos al partido.