La Selección Argentina juega sí o sí el finde

Por la “Scaloneta” se podría parar el fútbol: Colón no jugaría

Los partidos del Federal “A” en todo el interior del país ya fueron postergados y en algunas horas la Primera Nacional podría tomar la misma medida. El Sabalero estaba programado para este viernes contra Ferro en Caballito a las 19.30.