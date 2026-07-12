La tremenda expectativa que genera la Selección Argentina de Scaloni, Messi y compañía en el Mundial de la FIFA 2026 todo lo puede. Ya no se trata de esos primeros partidos con los chicos en las escuelas y colegios; o los comercios cerrando sus puertas durante los 90 minutos y más que dura un partido del equipo nacional.
Por la “Scaloneta” se podría parar el fútbol: Colón no jugaría
Los partidos del Federal “A” en todo el interior del país ya fueron postergados y en algunas horas la Primera Nacional podría tomar la misma medida. El Sabalero estaba programado para este viernes contra Ferro en Caballito a las 19.30.
Ahora, de cara a lo que es el fin de semana, el fútbol argentino podría parar sus categorías para que todos queden liberados con la pasión que genera la Selección Argentina en el Mundial.
Pase lo que pase este miércoles contra Inglaterra en Atlanta, el combinado criollo tiene asegurado sí o sí un partido más el fin de semana. En caso que la moneda caiga del lado negativo, deberá jugar el sábado 18 en Miami, desde las 18, por el tercer puesto contra el perdedor de España-Francia.
En caso que se pueda dar lo que todos queremos, la gran final del Mundial de la FIFA será el domingo 19 a las 16 en el New York New Jersey Stadium, nombre que utiliza la FIFA durante la competencia por cuestiones de patrocinio. Se trata del actual MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey, a unos 16 kilómetros de la ciudad de Nueva York.
Por lo tanto, con la certeza que la Selección Argentina jugará “sí o sí” el fin de semana (sábado 18 o domingo 19), desde la conducción del fútbol argentino que comanda Claudio “Chiqui” Tapia junto a Pablo Toviggino se analiza suspender todas las actividades de las categorías vigentes.
Como se sabe, la Liga Profesional no se está jugando, por lo que la medida afectaría a todo el ascenso. En este sentido, hace apenas algunas horas, ya se bajó línea y se suspendieron todos los partidos del Federal “A”, tercera categoría profesional de la AFA, que se tenían que disputar entre el sábado 18 y el domingo 19 de julio.
“El otro día Tapia gestionó con cuatro o cinco municipios de la provincia de Buenos Aires para que se instalen pantallas gigantes y la gente pueda ver a la Selección Argentina. No me sorprendería en lo más mínimo que “Chiqui” tome esta medida, mucho más sabiendo que en el ascenso sobran fechas”, confiaron a El Litoral.
En el caso de Colón, que quedó a cinco puntos de Ferro igual que el Deportivo Morón, tenía que visitar justamente al Verdolaga en Caballito este viernes a las 19.30.
Incluso, esta fecha 21 fue reprogramada en su momento, quedando “libres” los días sábado 18 y domingo 19, casualmente por la posibilidad que la Selección Argentina clasifique a semifinales y tenga que volver a jugar sábado (tercer puesto) o domingo (final del Mundial).
Ahora, en un gesto político que llegaría en las próximas horas desde Estados Unidos, la conducción de la AFA suspendería las actividades en todas las categorías para que “de lo único que se hable sea de la Selección Argentina”.
Por lo pronto, en esto de creer o reventar, hace apenas algunas horas el Consejo Federal de la AFA ya suspendió los partidos del sábado 18 y el domingo 19, ya que pase lo que pase el miércoles contra Inglaterra, la Scaloneta vuelve a jugar sí o sí un partido más en el Mundial de la FIFA.