Hay amores que no saben de mapas ni de kilómetros. Es el caso de los muchos santafesinos, hinchas de Unión, radicados en Mar del Plata desde hace tiempo por decisión de vida o razones laborales. Lo que arrancó el 20 de noviembre de 2016 como una juntada de santafesinos desparramados por la Costa que necesitaban compartir el sufrimiento de cada partido, ahora cumplió diez años y se convirtió en una verdadera institución tatengue frente al Atlántico.
La filial de Unión “Emanuel Brítez” celebró los primeros 10 años de vida
Fue con una cena con más de 100 personas que se llevó a cabo en la Feliz. Es una de las filiales más activas, a tantos kilómetros de distancia, con sede propia y con mucha presencia en la vida institucional rojiblanca.
Bautizada en honor a Emanuel Brítez —un nombre que por sí solo ya explica el sentido de pertenencia y el dejar la vida por la camiseta—, la filial se ganó un lugar de privilegio en el mundo Unión a fuerza de presencia, asados, recibimientos y solidaridad.
Gabriel Peretti, el “motor”
Hablar de esta década de historia es hablar de Gabriel "Gringo" Peretti, presidente y alma máter de la agrupación. Como agente Fifa, con lazos permanentes en Santa Fe, Peretti se convirtió en el puente natural entre la ciudad balnearia y la Avenida López y Planes. Quienes lo conocen saben que, para el "Gringo", la filial no es solo ver un partido por la tele: es estar al pie del cañón cada vez que el plantel pisa Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi o hacer pretemporada, organizando banderazos en la puerta del hotel céntrico o resolviendo cualquier urgencia logística que necesite la delegación. Pero además, es un concurrente permanente a los partidos del equipo en Santa Fe y la filial colabora con las urgencias que son necesarias para la institución.
Entre las tantas historias que se cuentan en la sobremesa, siempre aparece el recuerdo de los primeros tiempos: desde juntarse en casas particulares o bares prestados, hasta las movidas inolvidables de cada verano, cuando el turista tatengue que baja a la playa con la rojiblanca puesta descubre que, en "Mardel", juega de local.
El sueño de la casa propia
Si hubo un antes y un después en estos diez años, fue en noviembre de 2022. Tras mucho esfuerzo a pulmón, la filial cortó las cintas de su propia sede social en la calle 3 de Febrero 3321, a pocas cuadras del centro marplatense, lugar al que acudieron muchísimas figuras de la actualidad y de la historia de Unión, cada vez que les tocó pisar Mar del Plata.
El lugar es un museo en miniatura que emociona a cualquier santafesino que cruza la puerta: camisetas históricas encuadradas, banderines, recuerdos de viejas campañas y un mural gigante del propio "Ema" Brítez que da la bienvenida. Allí se arman las vigilias cada 14 de abril para recibir el cumpleaños del club, se ven todos los partidos del equipo y se abre la puerta a cada hincha o deportista de Unión que pasa de visita por la ciudad.
Más allá del folclore y las fiestas aniversario —que suelen reunir a más de un centenar de personas entre locales y visitantes—, la filial entendió desde el día uno que llevar el escudo de Unión implica compromiso social. Uno de sus integrantes, es el Padre Ernesto Giobando, gestor de aquella consagración de Mama Antula por parte del Vaticano.
En Mar del Plata, colaboran de manera constante con instituciones de la ciudad, como el Banco de Alimentos y el Centro de Pelucas Oncológicas. Y en Santa Fe, nunca se olvidan de las raíces, enviando donaciones de insumos y pintura para mejorar el día a día de los pibes que viven en la pensión del club.
Diez años después de aquella primera reunión, la Filial Emanuel Brítez demuestra que a Unión se lo lleva en la piel, sin importar si el horizonte muestra el puente colgante, el 15 de Abril, el casino o las olas de la Bristol.