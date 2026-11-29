Gran festejo en Mar del Plata

La filial de Unión “Emanuel Brítez” celebró los primeros 10 años de vida

Fue con una cena con más de 100 personas que se llevó a cabo en la Feliz. Es una de las filiales más activas, a tantos kilómetros de distancia, con sede propia y con mucha presencia en la vida institucional rojiblanca.