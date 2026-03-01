En vivo: Unión visita a Instituto en busca de un nuevo triunfo

Unión juega este domingo ante Instituto de Córdoba por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El Tatengue juega desde las 19:15 en Alta Córdoba por la fecha 7 del Torneo Apertura.
El encuentro se disputa desde las 19:15 horas en el Estadio Monumental Presidente Perón de la Gloria en Alta Córdoba.
El rojiblanco viene de ganar como local ante Aldosivi por 1 a 0 con gol de Cristian Tarragona, pero aún no logró sumar como visitante.
Queda fresco, aún, el recuerdo de la goleada que el Tate le propinó en cancha de Instituto en agosto del año pasado. Hacía mucho tiempo que a Unión le costaba ganar de visitante y lo hizo con un 4 a 0 lapidario en la cancha de Instituto, que se construyó en apenas una sola de las etapas del partido, con un doblete de un jugador de enorme regularidad e importancia en este equipo, como Mauro Pittón.
La Gloria cordobesa tuvo un buen repunte desde que asumió Diego Flores la conducción técnica del equipo en la tercera fecha del torneo, en reemplazo de Daniel Oldrá. Con el nuevo DT, logró 7 de los últimos 9 puntos. Inclusive, en el último partido contra San Lorenzo, se lo empataron en la parte final, pero tuvo un gran encuentro donde superó ampliamente al Ciclón.
La previa del duelo entre el Tatengue con la Gloria, en la voz de Enrique Cruz.
Más allá de lo expresado por Madelón en Junín, respecto de la posibilidad de cambios para este encuentro con Instituto, el listado de los viajeros no sufrió alteraciones y hasta se produjo la inclusión de Rafael Profini, gran figura en el partido con Sarmiento, pese a que tuvo una molestia que lo obligó a ser reemplazado y que, según comentó su compañero Julián Palacios, está jugando infiltrado desde hace un tiempo.
Estos son los convocados por Leonardo Carol Madelón para el partido ante Instituto en Córdoba.