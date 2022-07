Unión y dos penales que el VAR, insólitamente, dejó pasar

Federico Vera en el piso no puede creer que el árbitro no haya cobrado el agarrón. Troyansky lo ayuda a levantarse, Torrico se queda en el piso con la pelota (San Lorenzo iba ganando el partido) y aparece en escena Nicolás Lamolina, el árbitro del partido, a quién el VAR no lo ayudó para enmendar sus errores. Foto: Ignacio Izaguirre