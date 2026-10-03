#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Luego del 0 - 3 en la Bombonera

Madelón, autocrítico tras la goleada ante Boca: "Tengo que cuidar mi historia con el club"

El entrenador de Unión no ocultó su dolor por la contundente derrota sufrida ante el Xeneize y dejó abierta la puerta a un período de reflexión sobre su continuidad. Ponderó la necesidad de buscar soluciones inmediatas, advirtió sobre el recambio del plantel y pidió una charla seria con la dirigencia.

Madelón da indicaciones en la cancha de Boca. Foto Juan Manuel Foglia.Madelón da indicaciones en la cancha de Boca. Foto Juan Manuel Foglia.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El golpe caló profundo en el mundo tatengue. Luego de la dura derrota por 3 a 0 sufrida este viernes frente a Boca Juniors en la Bombonera, el director técnico de Unión, Leonardo Madelón, se presentó en conferencia de prensa con un tono visiblemente afectado y lanzó frases que reflejan el delicado momento que atraviesa el equipo.

Unión vs Boca - LPF. Foto: Juan Manuel FogliaUnión vs Boca - LPF. Foto: Juan Manuel Foglia

Sin rodeos, el entrenador santafesino admitió el impacto que le produjo el resultado futbolístico y la pérdida de posiciones en el certamen: “Me duele. No me gusta perder terreno”. Pese al trago amargo, buscó mantener la calma antes de tomar decisiones precipitadas sobre su futuro: “Tengo que reflexionar bien y pensar bien todo. No hay que descartar la posibilidad de seguir y clasificar”.

Al analizar el rendimiento colectivo en la cancha de Boca, el DT fue categórico respecto al rumbo futbolístico exhibido: “No es el camino”, sentenció, al tiempo que asumió la responsabilidad de dar vuelta la página rápidamente: “Tengo que encontrar las soluciones urgentes. Vivo pensando en Unión”.

Asimismo, Madelón hizo hincapié en el sentido de pertenencia y el afecto que lo une a la institución rojiblanca, reconociendo que el escenario que proyectaba para este choque era completamente distinto: “Tengo que cuidar mi historia con el club. Me imaginaba victorioso”.

Unión vs Boca - LPF. Foto: Juan Manuel FogliaUnión vs Boca - LPF. Foto: Juan Manuel Foglia

Por último, el estratega se refirió a las dificultades que afronta en el armado del equipo producto de las constantes bajas y la llegada de nuevos futbolistas en el mercado de pases, anticipando además una reunión clave con la cúpula dirigencial: “Todavía estoy conociendo jugadores como Ayala y Rocha. Se desmadró mucho el plantel. Hubo sangría de jugadores. Yo pongo el lomo, pero tengo que charlar con los dirigentes seriamente porque me gustan otras cosas”.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Unión
Leonardo Madelón
Boca
Liga Profesional de Fútbol de AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro