Luego del 0 - 3 en la Bombonera

Madelón, autocrítico tras la goleada ante Boca: "Tengo que cuidar mi historia con el club"

El entrenador de Unión no ocultó su dolor por la contundente derrota sufrida ante el Xeneize y dejó abierta la puerta a un período de reflexión sobre su continuidad. Ponderó la necesidad de buscar soluciones inmediatas, advirtió sobre el recambio del plantel y pidió una charla seria con la dirigencia.