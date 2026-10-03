El golpe caló profundo en el mundo tatengue. Luego de la dura derrota por 3 a 0 sufrida este viernes frente a Boca Juniors en la Bombonera, el director técnico de Unión, Leonardo Madelón, se presentó en conferencia de prensa con un tono visiblemente afectado y lanzó frases que reflejan el delicado momento que atraviesa el equipo.
Madelón, autocrítico tras la goleada ante Boca: "Tengo que cuidar mi historia con el club"
El entrenador de Unión no ocultó su dolor por la contundente derrota sufrida ante el Xeneize y dejó abierta la puerta a un período de reflexión sobre su continuidad. Ponderó la necesidad de buscar soluciones inmediatas, advirtió sobre el recambio del plantel y pidió una charla seria con la dirigencia.
Sin rodeos, el entrenador santafesino admitió el impacto que le produjo el resultado futbolístico y la pérdida de posiciones en el certamen: “Me duele. No me gusta perder terreno”. Pese al trago amargo, buscó mantener la calma antes de tomar decisiones precipitadas sobre su futuro: “Tengo que reflexionar bien y pensar bien todo. No hay que descartar la posibilidad de seguir y clasificar”.
Al analizar el rendimiento colectivo en la cancha de Boca, el DT fue categórico respecto al rumbo futbolístico exhibido: “No es el camino”, sentenció, al tiempo que asumió la responsabilidad de dar vuelta la página rápidamente: “Tengo que encontrar las soluciones urgentes. Vivo pensando en Unión”.
Asimismo, Madelón hizo hincapié en el sentido de pertenencia y el afecto que lo une a la institución rojiblanca, reconociendo que el escenario que proyectaba para este choque era completamente distinto: “Tengo que cuidar mi historia con el club. Me imaginaba victorioso”.
Por último, el estratega se refirió a las dificultades que afronta en el armado del equipo producto de las constantes bajas y la llegada de nuevos futbolistas en el mercado de pases, anticipando además una reunión clave con la cúpula dirigencial: “Todavía estoy conociendo jugadores como Ayala y Rocha. Se desmadró mucho el plantel. Hubo sangría de jugadores. Yo pongo el lomo, pero tengo que charlar con los dirigentes seriamente porque me gustan otras cosas”.