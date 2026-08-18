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Se conocieron los diagnósticos

Unión y las lesiones de Malcorra, Vargas y Mosqueira: los tres están descartados

El club dio a conocer el parte médico y Madelón debe ir pensando en reemplazantes para los tres jugadores que se fueron lesionados en el primer tiempo ante San Lorenzo.

Lautaro Vargas se toma la rodilla izquierda en el Nuevo Gasómetro. Está lesionado y descartado para el viernes en Mar del PlataLautaro Vargas se toma la rodilla izquierda en el Nuevo Gasómetro. Está lesionado y descartado para el viernes en Mar del Plata
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El departamento médico de Unión informó el diagnóstico de los tres jugadores que se retiraron lesionados en el encuentro ante San Lorenzo. De hecho que no existe ninguna posibilidad de que alguno se pueda recuperar y están totalmente descartados para el partido del viernes ante Aldosivi.

Ignacio Malcorra presenta lesión grado 1 en isquiotibiales de muslo derecho. El jugador realiza tratamiento kinésico.

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Joaquín Mosqueira sufrió una distensión severa de ligamento colateral interno de rodilla derecha. Realizará tratamiento de plasma rico en plaquetas, quedando en recuperación kinésica.

Lautaro Vargas sufrió un esguince severo de rodilla izquierda. Será evaluado en forma diaria y, según su evolución, se definirá la conducta terapéutica.

Unión-San Lorenzo | Estadio Pedro Bidegain. Foto: Juan Manuel FogliaMalcorra se retira lesionado del Nuevo Gasómetro. Foto: Juan Manuel Foglia

Si bien el parte no especifica tiempos de recuperación, está claro que lo de Malcorra es un desgarro y estará afuera por, al menos, tres partidos. En los otros casos, la evolución será medida de acuerdo a la recuperación que se vaya observando en cada uno de los futbolistas, aunque se estima que, por ejemplo, lo de Mosqueira apunta para un tiempo relativamente prolongado, algo que también podría ocurrir con Vargas.

Pensando en el compromiso del viernes ante Aldosivi, en la Feliz, está claro que Pintado será el que ocupará el lugar de Vargas, mientras que para ingresar por Mosqueira, hay tres jugadores con esas características: Giaccone, Santino Vera y Peresutti. En cuanto a Malcorra, su lugar fue ocupado por Luna Diale y es una de las alternativas, sin descartarse que vuelva a tener chances Braian Cuello, quien terminó como titular en el torneo pasado pero tuvo pocos minutos de juego en el actual.

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