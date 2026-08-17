Otro sin tapujos

Tarragona: “Hace tres partidos que no pateo al arco”

El delantero y capitán coincidió con Madelón, luego del flojísimo partido de Unión en el Nuevo Gasómetro. “Yo tampoco me siento identificado con el equipo, porque no somos lo que siempre fuimos”, señaló sin pelos en la lengua y haciendo también una fuerte autocrítica.