Está más que claro que Unión necesita, sí o sí, cambiar, mejorar, reaccionar y sumar. Como sea. El almanaque marca que llegó el viernes, 21 de agosto a las 14.30, para jugar contra un Aldosivi que sufre en todos lados: su estadio, cada vez peor; la campaña, ni hablar con 21 partidos sin ganar en la Liga Argentina.
De “si Damonte no le gana a Unión...se va” al tema Vargas
En medio de la seguidilla de lesiones y falta de resultados, el Tate de Madelón necesita ser feliz en “La Feliz”. El DT del “Tiburón” llega emplazado. Si se confirma lo de Vargas (rotura de cruzados), Unión buscará un “5”.
"No le sirve otra que ganar a Damonte"
Pero además con un plus: el presidente del “Tiburón” y la CD emplazaron a Israel Damonte: si no le gana a Unión, dejará de ser el entrenador de Aldosivi.
La seguidilla de lesiones, la falta de resultados y esa idea de Madelón en cuanto a la falta de identificación con el juego o la frase de Tarragona de “hace tres partidos que no pateo al arco” lo ponen a Unió en una situación complicada. No terminal, ni de fin de ciclo. Pero sí en un punto de inflexión/reacción. Por Unión y por el rival.
Aldosivi, que hace 21 partidos no gana en la Liga local, descansa en el flaco promedio de Estudiantes de Río Cuarto y en la malaruia de Riestra mirando la tabla de puntos.
De todos modos, el clima está cada vez más pesado en el puerto de Mar del Plata: hace un puñado de días, “apretada” de la barra a los jugadores; ahora, la decisión de la CD: le “avisaron” a Israel Damonte que “si no le gana a Unión, dejará der ser el entrenador de Aldosivi”.
Incluso, hay tres nombres contactados: Omar De Felippe, Rubén Darío Insúa y Cristian González. “Si Damonte no le gana a Unión, el nuevo entrenador de Aldosivi será el Kily”, aseguran los colegas que siguen la campaña del “Tiburón”.
Los 21 partidos actuales sin ganar (10 sin alegrías en Mar del Plata) recuerdan esa pésima campaña de 2012/2013: allí el “Tiburón” llegó a 22 partidos sin alegrías en el fútbol profesional de la Argentina.
Por el lado del Tate, se vienen cambios a granel y obligados para Madelón: Lautaro Vargas, Joaquín Mosqueira e Ignacio “Nacho” Malcorra. Además, los retoques que haga un entrenador para nada conforme con lo que vio en el Nuevo Gasómetro.
“Los médicos esperan que la rodilla de Vargas termine por perder presión y repetir un nuevo estudio, pero todos los caminos conducen a la rotura del ligamento cruzado”, explican a El Litoral de manera extraoficial. De ser así, el “4” estaría entre seis y ocho meses afuera de las canchas.
En este punto, hay dos cuestiones: 1) Presentando el diagnóstico con el cuerpo médico de AFA y Liga, el Tate tendrá un cupo extra para poder reforzar su plantel; 2) En ese sentido, si bien la baja es del lateral derecho, Leo Madelón buscará una cara nueva para refrescar el medio-campo en la zona de los volantes centrales.
¿Qué otra vía tiene Unión para modificar este presente?: el COMET del mercado de pases cierra el 2 de septiembre y la única ventana sería poder sacar un jugador propio (con más del 25 por ciento de la planilla firmada en la temporada pasada) al exterior, algo hoy que está prácticamente descartado.
“Confirmado lo de Vargas, lamentablemente, vamos a ir por un volante central”, se rumorea por el lado de López y Planes.
Más allá de la malaria (de resultados y lesiones), el respaldo de los dirigentes al entrenador es total a pesar de un inicio de campeonato que no estaba en los cálculos de nadie.
Lo que sí está claro es que Madelón, después de perder con San Lorenzo, endureció como nunca su mensaje frente a los micrófonos y de manera pública. En el combo de frases de la marcha de la bronca, el podio: 1) “No me siento identificado con este partido”. 2) “Si hay que cambiar, cambiaré”; 3) “Si no te gusta lo que estás recibiendo, prestá atención a lo que estás emitiendo”.
El cupo por Vargas y la deuda eterna de Racing
En el plano institucional, y en el mismo marco de la presentación del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Diego Barisone”, quien hizo declaraciones fue el pro-secretario de la institución, Horacio Coutaz, en charla con LT10.
El concepto más importante giró en la frase: “Unión tiene mucho dinero por cobrar”.
En cuanto a los “famosos reclamos” del doble litigio con Racing de Avellaneda, Coutaz explicó: “No hay plazo para definir lo de Balboa, sabemos que venció la fecha de la segunda cuota, no tuvimos comunicaciones”, dijo. En el caso Nardoni también se cumplió el primer objetivo de 20 partidos en el Gremio: cada bono es de 500.000 dólares.
“Esperemos que esto se resuelva como se deba, que Racing pague, sino deberemos esperar la resolución de AFA, eventualmente se podría apelar al TAS, pero no es algo sencillo de hacer, hay muchos gastos en el medio.
"Hoy la jurisdicción es el Tribunal de AFA, por eso tampoco se pueden inhibir entre clubes locales, eventualmente se aplicarán sanciones luego de las definiciones del tribunal. Es difícil definir una fecha, hay muchos árbitros distintos, ojalá sea pronto.”
“Hay mucho dinero por cobrar, informamos cada cuestión que no se pagó como lo de Nardoni, ojalá se regularice pronto. Hay una cadena de pagos rota, incluso clubes brasileros que antes pagaban no lo hacían, hasta franquicias de EEUU también. Sé que otros clubes están en la misma situación”, agregó el prestigioso letrado tatengue.
Finalmente, del mediático tema contra Racing/Milito, Coutaz fue contundente: “No es una cuestión personal, es institucional. No estamos pidiendo nada que no corresponda, somos socios y al momento de cobrar debieron entregar lo que correspondía. Dijeron en su momento que no tenían la cuenta pero es prácticamente un chiste, hacía 15 días que habían trasferido lo de Balboa.”