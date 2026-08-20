Las cuestiones tatengues antes de Aldosivi

De “si Damonte no le gana a Unión...se va” al tema Vargas

En medio de la seguidilla de lesiones y falta de resultados, el Tate de Madelón necesita ser feliz en “La Feliz”. El DT del “Tiburón” llega emplazado. Si se confirma lo de Vargas (rotura de cruzados), Unión buscará un “5”.