El primer esbozo de equipo de Madelón para jugar el viernes en Mar del Plata, se dio con los ingresos de Pintado, Giaccone y Luna Diale por los tres jugadores descartados por lesiones (Vargas, Mosqueira y Malcorra), aunque no serán las únicas modificaciones.
Madelón mete mano en el equipo: tres por los lesionados y uno táctico
Unión va a la Feliz en búsqueda de algo que le está faltando y es la alegría de volver a sentirse ganador después de la desechable actuación en el Nuevo Gasómetro. Pintado, Ayala, Giaccone y Luna Diale serán titulares ante Aldosivi, este viernes a las 14.30.
El entrenador rojiblanco también tiene previsto darle la titularidad nuevamente a Lucas Ayala en el costado izquierdo de la defensa, en reemplazo de un Bruno Pittón al que le está costando mucho reencontrarse con su nivel.
En principio, éstas serían las modificaciones para tratar de borrar de un plumazo la flojísima y preocupante actuación que tuvo el equipo ante San Lorenzo, que motivó un agudo disconformismo por parte del técnico, quien señaló que “no me sentí identificado con la actuación del equipo, porque Unión no es esto que mostró en este partido”.
De confirmarse estos cambios, Unión tendrá a Mansilla en el arco; Pintado, Maizon Rodríguez, Ludueña y Ayala en el sector defensivo. En el mediocampo, Palacios, Menossi, Giaccone y Luna Diale mientras que la dupla Estigarribia-Tarragona seguirá siendo la de ataque. Cuatro modificaciones, en consecuencia, para ir a la Feliz a tratar de borrar la mala imagen del sábado pasado en el Nuevo Gasómetro.
Con este panorama, el técnico le ratifica también la confianza a algunos jugadores que no están pasando por un buen momento. Por ejemplo, uno de ellos es Mansilla, el arquero que llegó de Estudiantes a principios de año para reemplazar a Tagliamonte y que tuvo un buen torneo Apertura, cosa que no está repitiendo en este Clausura.
El sábado, en el gol de San Lorenzo, Mansilla también tuvo parte de responsabilidad. En ese aspecto, hay una escala de culpabilidades, al margen de las virtudes del rival, que arranca en Giaccone (pierde la pelota a la salida de un córner), Estigarribia (“peina” la pelota luego del centro y se la saca de la cabeza a Ludueña, quien venía mejor perfilado para rechazar) y luego el propio Mansilla, porque el remate de Auzmendi se le mete en el primer palo.
Pero Mansilla no es el único que no está en un buen nivel. La dupla ofensiva no está pasando por un buen momento y algo de eso lo reconoció públicamente el propio Cristian Tarragona, capitán del equipo, cuando dijo que “hace tres partidos que no pateo al arco”, a lo cual también le agregó un tiro por elevación para el resto, cuando señaló que “en parte se debe a la falta de claridad que venimos teniendo en la generación de juego”.
Entrenamiento en Mar del Plata
El plantel rojiblanco se entrenará este jueves, ya en Mar del Plata, en el predio de Jorge Newbery. Como se sabe, el club posee una filial que viene trabajando desde hace mucho tiempo en Mar del Plata, que lleva el nombre de Emanuel Brítez y que es presidida por Gabriel Peretti. No solo tiene casa propia, que sirve de lugar de encuentro para los muchos santafesinos tatengues que residen en Mar del Plata, sino que ha recibido permanentemente la visita de dirigentes, jugadores y entrenadores, a la vez que colaboraron activamente en las pretemporadas que se realizaron en dicha ciudad.
Aldosivi busca revertir su situación
Por el lado de Aldosivi, afrontará este viernes un compromiso crucial con la premisa de enderezar su rumbo en el Clausura de la Liga Profesional. El presente del equipo dirigido por Israel Damonte es complejo. Transcurridas cinco jornadas, el elenco marplatense marcha en el fondo de la tabla de posiciones con apenas dos puntos, producto de dos empates y tres caídas. Tras la igualdad sin goles del último fin de semana ante Tigre en condición de local, la urgencia de sumar de a tres se volvió imperiosa para un plantel que necesita una inyección de confianza. Pero lo más preocupante, es que no ha podido ganar, en la Liga Profesional, en los 21 partidos que lleva disputados en el año, situación que lo ha llevado a poner en serio riesgo la permanencia en la máxima categoría, a la que volvió en 2024.
De cara al duelo ante el Tate, el cuerpo técnico se ve obligado a realizar modificaciones en la estructura titular. La baja confirmada es la del defensor Gonzalo Requena, quien vio la tarjeta roja por doble amonestación frente al Matador de Victoria y deberá cumplir una fecha de suspensión. En su lugar, Damonte apostaría por el ingreso de Federico Laurelli para mantener la fisonomía de la última línea.
Fiel a su libreto táctico para partidos de alta fricción, el entrenador ratificará el esquema con cinco defensores en el fondo. El probable once que saltará al campo de juego alineará a Ignacio Chicco en el arco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo y Federico Laurelli en la contención; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro y Matías Godoy en la zona de gestación; mientras que Nicolás Cordero será la única referencia neta en el ataque.
El partido se jugará desde las 14.30 de este viernes en el muy venido a menos estadio mundialista José María Minella, que fue escenario de la copa del mundo de Argentina en 1978. El árbitro del encuentro será Bruno Amiconi y en el VAR estará el controvertido Lobo Medina.