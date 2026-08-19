Para jugar en Mar del Plata

Madelón mete mano en el equipo: tres por los lesionados y uno táctico

Unión va a la Feliz en búsqueda de algo que le está faltando y es la alegría de volver a sentirse ganador después de la desechable actuación en el Nuevo Gasómetro. Pintado, Ayala, Giaccone y Luna Diale serán titulares ante Aldosivi, este viernes a las 14.30.