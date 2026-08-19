Participarán más de 200 equipos y 3 mil jugadores

Unión presentó en sociedad la 10ª edición del Torneo Infantil Diego Barisone

El ya tradicional certamen que organiza la escuela de fútbol tatengue se disputará en la capital provincial entre el 3 y el 6 de septiembre. En total, se disputarán cerca de 400 partidos entre las categorías 2014 y 2019. Las fases eliminatorias se juegan en el predio del CIFFU, mientras que las finales se desarrollarán en el 15 de Abril.