Dándole continuidad a una tradición que supera la década de vida, el Torneo Internacional de Fútbol Infantil Diego Barisone disputará durante el próximo mes su décima edición con un certamen que reunirá a más de 200 equipos provenientes de todos los rincones de la Argentina y de países vecinos como Brasil, Uruguay, Perú o Venezuela.
Unión presentó en sociedad la 10ª edición del Torneo Infantil Diego Barisone
El ya tradicional certamen que organiza la escuela de fútbol tatengue se disputará en la capital provincial entre el 3 y el 6 de septiembre. En total, se disputarán cerca de 400 partidos entre las categorías 2014 y 2019. Las fases eliminatorias se juegan en el predio del CIFFU, mientras que las finales se desarrollarán en el 15 de Abril.
En total, serán más de 3 mil jugadores de entre 7 y 12 años que llegarán a la ciudad de Santa Fe para compartir entre el jueves 3 y el domingo 6 de septiembre un mini torneo que si bien guarda un espìritu de competencia, no renuncia a la auténtica esencia que apunta a la formación de jóvenes valores de todo el continente en un clima de amistad, compañerismo y camaradería con el fútbol como excusa.
Con la organización que desde el años 2015 lleva adelante la Escuela de Fútbol Diego Barisone, en esta oportunidad el certamen internacional tendrá en esta edición 2026 un total de partidos que superan los 400 y que se dividen en una etapa eliminatoria entre jueves y sábado a disputarse en el predio del CIFFU.
De allí surgirán los equipos finalistas en cada una de las categorías desde la 2014 y hasta las 2019, los cuales jugarán el domingo por cada una de las copas nada menos que en el verde césped del estadio 15 de Abril de la capital de la provincia.
En este marco, en la tarde de este miércoles en el flamante SUM de la sede rojiblanca (ex pajarera), se llevó a cabo el acto formal de lanzamiento del campeonato con la presencia de autoridades del club y de la escuelita de fútbol rojiblanca.
Del mismo modo, dijo presente Joaquín Mosqueira y el actual director deportivo Santiago Zurbriggen en condición de embajadores surgidos de esa propia cantera para luego debutar en primera con la camiseta de Unión. Con el sorteo en marcha, se sumó el entrenador tatengue Leonardo Madelón, en clara señal de apoyo a esta iniciativa.
También se dirigió a los presentes el vice presidente Miguel Del Sel y Daniel Di Lena, quien formó parte del evento en representación de la Lotería de Santa Fe y destacó el valor de esta clase de certámenes a días del inicio de los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Santa Fe.
De esta manera, quedaron definidas las zonas en las cuales se disputará la fase inicial de cada una de las 6 categorías que entrarán en competencia en busca de la gran final del domingo.
Sedes, logística y competencia
Como particularidades de esta versión 2026 del Barisone, se destaca la cercanía con los Juegos Suramericanos que se comenzarán dentro de 24 días en la provincia de Santa Fe, razón que obligó a reducir el número de participantes respecto de ediciones pasadas.
De todas maneras, se espera un impacto positivo para toda la ciudad en términos de hotelería, gastronomía y demás actividades teniendo en cuento que se contarán por miles las personas que llegarán a la ciudad para acompañar a los jóvenes talentos en cada uno de los partidos.
Asimismo, se espera la resolución por parte de la Liga Profesional respecto del día y el horario del partido con Instituto válido por la octava fecha del Clausura y que también tiene como escenario el estadio ubicado en Avenida López y Planes.
En este sentido, la dirigencia de Unión ya inició gestiones para que el duelo con la gloria se dispute el sábado 5, permitiendo realizar el desfile de delegaciones entre jueves y viernes y, fundamentalmente, la disputa de los partidos decisivos de cada categoría en la tarde del domingo 6 para ponerle el broche de oro a esta décima edición.
“Nos llena de orgullo”
En su condición de responsable de la organización, El Litoral dialogó en la previa del sorteo con Leonardo Aguilar, coordinador de las divisiones inferiores del Club Atlético Unión y quien no ocultó sus sensaciones cuando restan solo un par de semanas para el tradicional certamen en Santa Fe.
Al respecto, señaló: “A nosotros nos da mucho orgullo el hecho de que a Unión vengan clubes de otros países, de primera división, escuelitas, clubes de liga, de provincias como Tucumán, La Pampa, Chaco y Formosa, con la idea de que sea un torneo lo más federal posible".
"Como siempre pasa, algunos vienen netamente por lo deportivo, quieren salir campeón, quieren ganar y jugar la final en el estadio y otros vienen a disfrutarlo, a jugar con un campeón de la Libertadores como Nacional de Uruguay o jugar con un club de Venezuela, de Perú. A nosotros la verdad que nos enorgullece eso y queremos hacerlo bien, no queremos crecer haciendo locuras”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y en referencia a los equipos que vienen y la logística de competencia, Aguilar explicó que “este año nos visitan desde Perú, Uruguay, Venezuela, clubes importantes de la Argentina como son River o Atlético Tucumán, también clubes de la Primera Nacional y muchos clubes privados que se nutren de toda esta formación infantil".
"En total vamos a jugar más de 400 partidos de clasificación durante los primeros 3 días en el Predio del CIFFU en el norte de la ciudad y las finales en el estadio el día domingo 6 a partir de las 14 horas hasta las 21”, aseguró.
En el final de la charla, consultado por las metas que se trazan junto a la organización de cara a esta décima edición del Torneo Diego Barisone, el máximo responsable del fútbol infanto juvenil de Unión reconoció que “el objetivo es que esos 200 equipos disfruten de esta competencia que ofrecemos".
"Si tenemos la posibilidad de que el partido con Instituto no sea el viernes queremos armar la ceremonia inaugural como lo hacemos habitualmente en el estadio. Eso es algo hermoso porque desfilan todos los chicos por el túnel, pasan por la manga de Unión, conocen el campo de juego, se cantan los himnos internacionales y hay fuegos artificiales", completó.
El recuerdo imborrable de “Bari”
Como parte de la escuelita de fútbol y de la organización, quien también tomó la palabra fue Gerardo Barisone, el padre de Diego y quien hizo referencia a la memoria de su hijo en este certamen: “Lo más importante es que siga el nombre vigente, sobre todo en el torneo que va por su décima edición".
"Ya pasaron 11 años que no lo tenemos presente, pero su nombre sigue estando bien alto, todos los días alguien me lo recuerda”, aseguró.
En referencia al campeonato que se inicia el 3 de septiembre próximo, Gerardo Barisone indicó que “la intención es seguir superándonos, en esta zona es el de mayor convocatoria y realmente quisiéramos hacerlo con más pero no tenemos espacio físico".
"Realmente el trabajo de la organización es impresionante porque lo que representa la logística de darle el desayuno, almuerzo, merienda y cena a los chicos que vienen de afuera es complejo, lo mismo con el alojamiento, y siempre estamos a la altura” indicó uno de los referentes de la organización.
En el final, consultado por lo que representa a nivel personal este torneo que lleva el nombre de su propio hijo, Gerardo reconoció que “para el club Unión este torneo es un orgullo porque se fue ganando un lugar y haciéndose conocido en todo Sudamérica".
"La primera edición fue en el año 2015 y los equipos no llegaban a 50, y hoy tenemos un certamen con más de 200, con equipos internacionales y esperamos que sea un gran éxito”, concluyó.