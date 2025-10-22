Unión volvió al triunfo y sumó el primero como visitante en la Liga Nacional

Unión regresó al triunfo por la Liga Nacional de Básquet (LNB) este martes por la noche y sumó el primero como visitante en la temporada 2025/26.
Fue por 74 a 73 ante Regatas en Corrientes. Ahora su récord es de dos victorias y tres derrotas.
Fue con un ajustado 74 a 73 ante Regatas Corrientes en la homónima ciudad, luego de la derrota ante el otro equipo local, San Martín.
