Unión volvió al triunfo y sumó el primero como visitante en la Liga Nacional

Fue por 74 a 73 ante Regatas en Corrientes. Ahora su récord es de dos victorias y tres derrotas.

Importante triunfo rojiblanco. Crédito: Prensa Unión
 9:41
 / 
Por: 

Unión regresó al triunfo por la Liga Nacional de Básquet (LNB) este martes por la noche y sumó el primero como visitante en la temporada 2025/26.

Unión sigue complicado de visitante y cayó ante San Martín de Corrientes por la Liga Nacional

Fue con un ajustado 74 a 73 ante Regatas Corrientes en la homónima ciudad, luego de la derrota ante el otro equipo local, San Martín.


Importante triunfo rojiblanco. Crédito: Prensa Unión





Importante triunfo rojiblanco. Crédito: Prensa UniónImportante triunfo rojiblanco. Crédito: Prensa Unión








