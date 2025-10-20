#HOY:

Interasociaciones Femenino U13: Santa Fe se consagró campeón en el Ángel P. Malvicino

El equipo dirigido por Gimena Brondino tuvo un domingo perfecto y tras dejar en el camino a Rosario en semifinales se coronó tras golear 120 a 64. Caterina Beltramo, jugadora de Santa Rosa, fue la máxima artillera de la final con 33 puntos.

El festejo de las campeonas. Crédito: Manuel Fabatía
 12:01
Por: 

Desde el pasado viernes y hasta este domingo por la noche, la capital provincial fue sede del Torneo Interasociaciones Femenino U13 organizado por la Federación Santafesina y que tuvo a la ASB como anfitrión. En los estadios de Unión, Banco y Rivadavia se jugaron los partidos del certamen que terminó con la consagración de las dirigidas por Gimena Brondino tras tomarse revancha de lo sucedido el sábado y con una impecable producción colectiva terminaron goleando a Noroeste por 120 a 64 para desatar el festejo de buena parte del público presente en las tribunas del Malvicino.

Respecto del recorrido de Santa Fe A hacia el título, el repaso marca que el debut de uno de los equipos que presentó la ASB en este campeonato se produjo el viernes, cuando en el propio estadio de Unión superó con claridad a Oeste por 143 a 27. Ya en sábado, las locales se vieron sorprendidas por el buen equipo de Noroeste, que se impuso y terminó ganando por 73 a 70 para sacar pasaje a semifinales. Por la noche y con la obligación de ganar para avanzar a la etapa decisiva, las chicas santafesinas se recuperaron y con una buena versión terminaron superando a Rafaela 106 a 76 para meterse entre las 4 mejores del torneo.

El festejo de las campeonas. Crédito: Manuel FabatíaEl festejo de las campeonas. Crédito: Manuel Fabatía

Este domingo a primer turno, las dirigidas por Gimena Brondino jugaron su mejor partido para sacarle el invicto y eliminar al gran candidato, Rosario, por 70 a 65 y meterse en la definición por el título nuevamente ante Noroeste que dejó en el camino a Cañada. En la final, Santa Fe A fue pura contundencia para no darle chances a su rival y terminar goleando por un claro 120 a 64 que le permitió a las locales terminar celebrando el título con toda la gente que se acercó a acompañar a las chicas en el Malvicino. Caterina Beltramo con 33 puntos, Luisina Pasero con 20 y Paloma Sánchez 19 lideraron el ataque santafesino en el partido que les permitió consagrarse como el mejor de la provincia. Rosario completó el último lugar del podio al batir a Cañada de Gómez por 76 a 60 en el partido por el tercer lugar.

Santa Fe se impuso con amplia ventaja. Crédito: Manuel FabatíaSanta Fe se impuso con amplia ventaja. Crédito: Manuel Fabatía

El plantel campeón U13

1-Pirola, Alma (Almagro), 2-Farías, Nicolina (Almagro), 3-Prediger, Eva (Almagro), 4-Yenerich, Helena (Almagro), 5-Spies, Luján (Almagro), 6-Milocco, Catalina (CUST), 7-Pasero, Luisina (CUST), 8-Sánchez, Paloma (CUST), 9-Vicino, Pilar (CUST), 10-Dupont, Sofía (CUST), 11-Dorigo, Delfina (Gimnasia), 12-Masueco, Florencia (Centenario), 13-Beltramo, Caterina (Santa Rosa), 14-Reghenaz, Ornella (Santa Rosa). DT: Gimena Brondino y Stefanía Junges.PF: Martína Díaz.

Los dos equipos finalistas. Crédito: Manuel FabatíaLos dos equipos finalistas. Crédito: Manuel Fabatía

