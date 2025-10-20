Se impuso a Noroeste

Interasociaciones Femenino U13: Santa Fe se consagró campeón en el Ángel P. Malvicino

El equipo dirigido por Gimena Brondino tuvo un domingo perfecto y tras dejar en el camino a Rosario en semifinales se coronó tras golear 120 a 64. Caterina Beltramo, jugadora de Santa Rosa, fue la máxima artillera de la final con 33 puntos.