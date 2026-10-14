Torneo Proyección 2026

Unión enfrentará un examen clave ante Talleres en Córdoba con la ilusión de meterse en playoffs

El Tatengue visitará este jueves desde las 17 a la "T" en el histórico estadio La Boutique por la decimotercera fecha del Torneo Proyección. Tras haber goleado 5 a 0 a Banfield, el equipo comandado por Alejandro Trionffini buscará tres puntos fundamentales para recortar distancias con la zona de clasificación de la Zona A.