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Torneo Proyección 2026

Unión enfrentará un examen clave ante Talleres en Córdoba con la ilusión de meterse en playoffs

El Tatengue visitará este jueves desde las 17 a la "T" en el histórico estadio La Boutique por la decimotercera fecha del Torneo Proyección. Tras haber goleado 5 a 0 a Banfield, el equipo comandado por Alejandro Trionffini buscará tres puntos fundamentales para recortar distancias con la zona de clasificación de la Zona A.

La reserva de Unión que goleó a Banfield por 5 a 0.La reserva de Unión que goleó a Banfield por 5 a 0.
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Luego de recuperarse con una contundente victoria ante su público, la Reserva de Unión volverá al ruedo en condición de visitante con el objetivo de encadenar su segundo triunfo consecutivo y mantener vivas sus aspiraciones en el Torneo Proyección 2026. Este jueves, a partir de las 17:00, el conjunto rojiblanco se medirá ante Talleres de Córdoba en el estadio La Boutique de Barrio Jardín, en un cotejo correspondiente a la decimotercera jornada de la Zona A.

La reserva tatengue recibirá a Argentinos por la tercera fecha. Foto: Prensa Unión.La reserva tatengue visitará a Talleres en Córdoba Foto: Prensa Unión.

El encuentro estará bajo el arbitraje principal de Juan Ferreyra, quien estará secundado en las bandas por los jueces asistentes Rodrigo Mansilla y Agustín Cellucci. La contienda se presentará como un duelo directo en las pretensiones de ambos equipos por continuar con vida en el certamen juvenil de la Liga Profesional.

El elenco conducido técnicamente por Alejandro Trionffini llegará tonificado a esta presentación tras haber superado por 5 a 0 a Banfield en Santa Fe durante la jornada anterior. Dicha goleada le permitirá dejar atrás una racha adversa de dos caídas consecutivas sufridas ante Colón y Rosario Central, devolviéndole la confianza al plantel de cara al tramo decisivo de la fase regular.

La reserva tatengue quedó en el séptimo lugar, a 2 puntos de la clasificación. Foto: Prensa Unión.La reserva tatengue se juega los últimos puntos para ingresar entre los 4 mejores. Foto: Prensa Unión.

Actualmente, el Tatengue se ubica en el undécimo escalón de la tabla de posiciones con 16 unidades, producto de una campaña compuesta por 3 victorias, 7 empates y 2 derrotas. Con 15 puntos aún en disputa, Unión se encontrará a solo 4 unidades de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, rival que ostenta por el momento la última plaza de acceso a los playoffs y al que los santafesinos deberán visitar en la decimoquinta fecha. De esta manera, conseguir un resultado positivo en suelo cordobés resultará vital para no perderle pisada al lote de clasificados.

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