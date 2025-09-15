Torneo Infantil Diego Barisone

Unión fue escenario de las finales del noveno campeonato infantil

Con el estadio rojiblanco como marco, se disputaron las instancias decisivas del tradicional torneo Diego Barisone. Durante cuatro días, 4500 niños y niñas vivieron una fiesta de fútbol y amistad. Leonardo Aguilar, referente de la organización, agradeció a todos los que hicieron posible el éxito de una edición que ya es un clásico.