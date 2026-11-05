Liga Profesional

Unión definió la nómina para recibir a Vélez con el esperado retorno de Ignacio Malcorra

Leonardo Madelón citó a 23 futbolistas de cara al cruce de este viernes a las 19:15 en el estadio 15 de Abril. El experimentado mediocampista dejó atrás su dolencia física y reaparece entre las alternativas, mientras que Matías Rocha y Lucas Menossi siguen al margen por lesión.