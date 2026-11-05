Unión ultimó todos los detalles de cara al trascendental duelo de este viernes a las 19:15, cuando reciba a Vélez Sarsfield en el estadio 15 de Abril por la decimosexta jornada de la Liga Profesional. En ese marco, el cuerpo técnico liderado por Leonardo Madelón dio a conocer la nómina oficial de 23 futbolistas concentrados, la cual llega con novedades importantes en la nómina.
Unión definió la nómina para recibir a Vélez con el esperado retorno de Ignacio Malcorra
Leonardo Madelón citó a 23 futbolistas de cara al cruce de este viernes a las 19:15 en el estadio 15 de Abril. El experimentado mediocampista dejó atrás su dolencia física y reaparece entre las alternativas, mientras que Matías Rocha y Lucas Menossi siguen al margen por lesión.
La principal noticia de la lista pasa por el regreso de Ignacio Malcorra. El experimentado mediocampista con pasado en Rosario Central superó la lesión que lo privó de estar presente en el último compromiso frente a Newell's Old Boys y vuelve a estar a disposición del DT. Malcorra ocupa el lugar en la citación del juvenil Santiago Grella, quien esta vez quedó desafectado de la nómina.
Por otra parte, el parte médico oficial terminó de ratificar dos bajas de peso en la estructura tatengue. La primera es la del marcador central Matías Rocha, quien continúa en proceso de rehabilitación de la lesión sufrida ante Estudiantes de La Plata y se pierde su segundo partido consecutivo. La otra ausencia confirmada es la de Lucas Menossi, cuya última aparición con la camiseta rojiblanca fue en La Bombonera frente a Boca Juniors —donde disputó únicamente 45 minutos en la caída por 3 a 0— y aún no logró restablecerse de sus molestias físicas.
En cuanto al plano estrictamente futbolístico, Madelón tiene prácticamente delineado el once titular que saltará al campo de juego en busca de sumar de a tres ante su gente. El probable equipo para recibir al Fortín estaría conformado por Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.