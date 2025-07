Unión se enfrenta a Boca en la Bombonera: cómo llegan, formaciones y TV

Madelón no confirmó el equipo pero todo indica que no tocará nada. Unión repetiría la misma formación que le ganó a Estudiantes con goles y funcionamiento: Tagliamonte; Vargas, Pardo, Fascendini y Del Blanco; Palacios, Mauricio Martínez, Pittón y Fragapane; Gamba y Tarragona. La única duda pasa por la salud del arquero, afectado por una gripe: si no llega, atajará Meuli.