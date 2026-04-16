Amenazas

Activan un protocolo de seguridad por un "posible tiroteo" en un jardín de infantes de Santa Fe

La comunidad educativa de San Juan Pablo II se encuentra en alerta tras el hallazgo de escritos que advierten sobre un "posible tiroteo" para este viernes. La institución confirmó la presencia de custodia policial y el inicio de una investigación interna para identificar a los responsables.