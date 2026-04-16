Una mañana de tensión se vivió este jueves en el Jardín de Infantes Particular Incorporado N° 1256 "San Juan Pablo II", perteneciente a las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad de la ciudad de Santa Fe. A través de un comunicado oficial emitido por la Representación Legal y el Equipo de Gestión, la institución santafesina confirmó que se encontraron escritos en uno de los sanitarios que aluden a un hecho de extrema gravedad: un supuesto tiroteo programado para mañana, viernes 17 de abril.
Activan un protocolo de seguridad por un "posible tiroteo" en un jardín de infantes de Santa Fe
La comunidad educativa de San Juan Pablo II se encuentra en alerta tras el hallazgo de escritos que advierten sobre un "posible tiroteo" para este viernes. La institución confirmó la presencia de custodia policial y el inicio de una investigación interna para identificar a los responsables.
Los rumores, que comenzaron a circular rápidamente entre los grupos de padres y redes sociales, obligaron a las autoridades de los tres niveles del establecimiento a intervenir de manera inmediata para llevar calma a las familias.
Activación de protocolos y custodia policial
Ante la magnitud de la amenaza, el colegio informó que ya se han activado los protocolos internos de procedimiento previstos para situaciones de crisis. No se trata solo de una medida administrativa; la dirección ya ha entablado comunicación directa con las autoridades educativas del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP) y con la policía de la provincia.
"Se ha solicitado la presencia de una consigna policial para mañana, viernes 17/4, específicamente en el horario de ingreso a la jornada escolar", detallaron desde la institución para garantizar la integridad física de los alumnos, docentes y personal no docente.
Investigación y medidas disciplinarias
Más allá de la seguridad inmediata, las autoridades del San Juan Pablo II pusieron el foco en la autoría de los mensajes. Según indicaron, se iniciará un proceso de trabajo orientado a la identificación de los responsables de las pintadas y los rumores malintencionados.
Una vez individualizados los autores, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes bajo el marco de la normativa vigente. Desde el equipo de gestión aseguraron que permanecen a disposición de las familias para evacuar cualquier inquietud mientras se aguarda una jornada de viernes bajo estricta vigilancia.
Un clima de extrema sensibilidad provincial
Este episodio no ocurre en un vacío. La preocupación de los padres y docentes del San Juan Pablo II se ve potenciada por la conmoción que aún sacude a la provincia tras el trágico episodio en San Cristóbal. Casualmente, este mismo jueves —el día que se conoce la amenaza en Santa Fe—, la comunidad educativa de dicha localidad intentaba retomar una difícil normalidad.
Tras días de duelo y profundo dolor, los estudiantes de San Cristóbal regresaron hoy a las aulas en un marco de reflexión y acompañamiento profesional.