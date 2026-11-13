La Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (ADER) celebrará sus 20 años con una nueva edición de su coloquio, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en Los Silos. Bajo el lema “Argentina, los caminos del desarrollo”, el encuentro reunirá a referentes de la economía, la política y el sector productivo para debatir sobre los desafíos y las oportunidades de crecimiento del país.
ADER celebra 20 años con un coloquio que reunirá a figuras de la economía y la política
El encuentro se realizará el 19 de noviembre en Los Silos, Santa Fe, bajo el lema “Argentina, los caminos del desarrollo”, con la participación de Martín Redrado, Marina Dal Poggetto, José Urtubey y otros especialistas.
La jornada contará con la participación de Martín Redrado, Marina Dal Poggetto, José Urtubey, Martín Rapetti, José Natanson y el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.
En diálogo con Primera Mañana, el presidente de ADER, Nicolás Cabó, repasó el recorrido de la institución, destacó el crecimiento de la articulación público-privada y explicó los objetivos del sexto coloquio.
Dos décadas de trabajo conjunto
Al recordar los comienzos de la entidad, Cabó destacó que ADER nació con el objetivo de promover la cooperación entre el sector público y el privado.
"Las agencias de desarrollo tienen su origen en Europa, Argentina lo toma, Santa Fe lo toma con un gran desafío por aquel momento que era la articulación público-privada", explicó.
Además, detalló que la institución está integrada por cámaras empresariales y representantes de los gobiernos provincial y municipal, con el propósito de generar espacios de diálogo, alcanzar consensos y elaborar estrategias para fortalecer la actividad productiva.
Sobre el crecimiento de la entidad, señaló: "Originalmente eran tres las cámaras empresarias que conformaban ADER junto a provincia y municipalidad. Hoy son más de 10 cámaras, está prácticamente todo el arco productivo".
Durante estas dos décadas, la organización trabajó junto a distintas gestiones gubernamentales y atravesó diferentes escenarios económicos e institucionales. Al respecto, Cabó describió las distintas funciones que debió asumir la agencia: "A veces decimos que nos toca ser bomberos, el papel que menos nos gusta, y otras veces ser estratégicos y buscar potenciar situaciones productivas".
Un debate sobre el desarrollo
El sexto coloquio buscará generar un espacio de intercambio sobre el modelo productivo que necesita Argentina y la importancia de contar con una planificación a largo plazo.
"Creo que estos 20 años nos han dado algún tipo de conclusiones, como es la necesidad de tener un modelo de desarrollo productivo, tener una estrategia productiva y proyectarla 20, 30 años", sostuvo el presidente de ADER.
En esa línea, explicó que los encuentros organizados por la institución apuntan a incorporar perspectivas diferentes y convocar a especialistas que puedan aportar nuevas herramientas al debate regional.
Entre los participantes de esta edición estarán Martín Redrado, Marina Dal Poggetto, José Urtubey, Martín Rapetti y José Natanson. También se sumará el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, para incorporar una mirada local a las exposiciones.
El potencial de Santa Fe
Durante la entrevista, Cabó también se refirió a las condiciones de Santa Fe para impulsar el crecimiento productivo. Destacó su ubicación geográfica, sus recursos y la presencia de instituciones universitarias que pueden contribuir al desarrollo regional.
"Nuestra provincia tiene una potencialidad enorme, estratégica por ubicación, por geografía, por potencialidades que tienen nuestras tierras y tenemos las universidades, tenemos el conocimiento, tenemos todo para estar mucho mejor de lo que estamos", afirmó.
Para el dirigente, uno de los principales desafíos consiste en aprovechar esas capacidades y generar herramientas que permitan fortalecer a los distintos sectores de la economía.
Inscripción gratuita
El encuentro se realizará el 19 de noviembre en Los Silos, en la ciudad de Santa Fe. La participación será gratuita, aunque los lugares son limitados.
Cabó informó que la convocatoria ya alcanzó un importante nivel de adhesión y recomendó completar el registro con anticipación. "La inscripción es gratuita, ya tenemos muchos inscriptos, el cupo es limitado", indicó. Además, precisó que quienes quieran participar pueden encontrar el enlace de inscripción en la página web y las redes sociales de ADER.
"Le sugerimos que se inscriba porque ya hay casi un 70% de inscriptos sobre la capacidad que tenemos", agregó.
Los próximos desafíos
Al referirse a los proyectos de la institución, Cabó destacó el trabajo que ADER lleva adelante a través del HUB Productivo, una iniciativa que cuenta con la participación de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Católica de Santa Fe.
El espacio busca reconocer las fortalezas, debilidades y potencialidades de la región, además de acercar el conocimiento académico a las necesidades de la producción.
"Estamos justamente viendo esto, viendo las fortalezas, las debilidades, las potencialidades de nuestra región, acercar el conocimiento a la producción para dar mayor valor agregado. Nos parece que es por ahí", explicó.
De cara a los próximos años, el presidente de ADER también hizo hincapié en la importancia de acompañar a las pequeñas y medianas empresas, los comercios y los emprendimientos.
"Creo que lo último que tenemos que hacer es bajar los brazos. Siempre decimos: atrás de una pyme, atrás de un comercio, atrás de un emprendimiento, hay personas, hay sueños, hay trabajadores", manifestó.
Por último, al referirse al escenario político de 2027, planteó la necesidad de que el debate electoral se concentre en las propuestas de desarrollo y no en las disputas partidarias. "Nosotros tratamos de plantear que no se discutan personas, que no se discutan partidos, que se discutan modelos", concluyó.