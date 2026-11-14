Este sábado, ADN Santa Fe desembarcó en el Distrito Noroeste con una jornada de capacitación destinada a fortalecer su entramado productivo y emprendedor. Más de 100 vecinos e instituciones de los barrios de la zona se acercaron a participar de la iniciativa, impulsada por el Concejo Municipal con el acompañamiento del programa provincial Impulsa y el equipo de Incuba.
Más de 100 vecinos del Distrito Noroeste participaron de las capacitaciones de ADN para emprendedores
Herramientas digitales y cómo calcular costos en un negocio fueron los ejes de los talleres que se dictaron este sábado a más de 100 vecinos e instituciones del Distrito Noroeste. La propuesta surgió como respuesta directa a las prioridades planteadas en las mesas de trabajo de ADN Santa Fe.
El encuentro tuvo lugar en el salón de usos múltiples del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA), ubicado en Blas Parera 8571.
“Estamos muy contentos por la gran recepción y la presencia de más de 100 vecinos e instituciones que se acercaron con la idea de fortalecer el entramado productivo del Distrito Noroeste. Estas capacitaciones surgen directamente de lo que plantearon los vecinos en la mesa de conducción distrital, donde diagnosticamos la necesidad de generar empleo y formación. Es la primera de muchas herramientas que vamos a traer gracias al trabajo conjunto con el programa Impulsa del gobierno provincial y el equipo de Incuba, que se sumaron amablemente para aportar toda su experiencia”, destacó el presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile.
Los talleres
Para dar respuesta a esa demanda territorial, el cronograma se dividió en dos módulos prácticos a cargo de Victoria Mehaudy y de Micaela Malfettani, integrantes de Impulsa.
El primero fue bajo el título “Redes Sociales para tu emprendimiento. Aprendé a usar Instagram, WhatsApp Business y herramientas digitales para potenciar tu negocio”.
Sobre los contenidos abordados en este tramo, las capacitadoras explicaron: “Consideramos fundamental el manejo de la comunicación digital para los emprendedores, por eso armamos un taller centrado en la captura de fotografías, videos y la optimización de WhatsApp Business. Hicimos especial hincapié en la atención al cliente y en cómo destacarse mediante el uso estratégico de los catálogos digitales para potenciar cada negocio”.
Luego de un breve receso, a las 10.30 inició el segundo taller denominado “¿A cuánto vendo? Aprendé a calcular costos, definir precios y conocer el punto de equilibrio de tu emprendimiento”.
Al respecto, las disertantes señalaron: “En la segunda etapa de la capacitación trabajamos sobre el cálculo de costos, enseñando a identificar tanto los costos fijos como los variables para definir un precio justo y competitivo en el mercado. Además, profundizamos en la importancia de mostrarse en redes sociales con constancia y cercanía, porque la gente busca conectar con quien está detrás de cámara y necesita una comunicación clara sobre el valor y la elaboración de cada producto”.
Finalmente, la jornada contó con el acompañamiento técnico del Gobierno de la Provincia. En representación del programa Impulsa, Hernán Franco concluyó: “Celebramos esta iniciativa del Concejo, encabezada por Checho, porque es una propuesta que nace directamente de la comunidad y de una mesa de trabajo territorial. Vinimos invitados a poner a disposición todas las herramientas de formación de oficio y capacitación virtual del programa Impulsa, además de brindar folletería, información y asistencia técnica tanto para emprendedores como para quienes están en búsqueda laboral”.