Santa Fe ciudad

Más de 100 vecinos del Distrito Noroeste participaron de las capacitaciones de ADN para emprendedores

Herramientas digitales y cómo calcular costos en un negocio fueron los ejes de los talleres que se dictaron este sábado a más de 100 vecinos e instituciones del Distrito Noroeste. La propuesta surgió como respuesta directa a las prioridades planteadas en las mesas de trabajo de ADN Santa Fe.