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Alerta naranja por tormentas fuertes en gran parte de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por las condiciones climáticas. El informe indica que se extenderán las precipitaciones.

Seguirán las precipitaciones este miércoles. Crédito: Flavio RainaSeguirán las precipitaciones este miércoles. Crédito: Flavio Raina
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una renovación del alerta de nivel naranja por lluvias de alta intensidad para gran parte de la provincia de Santa Fe.

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El mismo afecta a los departamentos de Garay, La Capital y San Jerónimo. El resto de la franja este, tanto en el norte como en el sur, se encuentra afectada por alerta de nivel amarillo.

El gráfico de alerta naranja del SMN.El gráfico de alerta naranja del SMN.

Qué significa alerta naranja

Según el SMN, con alerta naranja se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Tormenta en Santa Fe. Créditos: Flavio RainaLa tormenta en Santa Fe afectó al tránsito. Créditos: Flavio Raina

Qué dice el pronóstico

En base al pronóstico del SMN, por la tarde se prevén lluvias fuertes con probabilidades de precipitación entre el 70% y el 100%, mientras que hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar levemente, aunque se mantendrán las lluvias con menor intensidad (40% a 70%). La temperatura oscilará entre los 20°C y 25°C.

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El viento será otro factor a tener en cuenta: soplará del sudeste rotando al sur, con velocidades de entre 13 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, lo que podría generar complicaciones en la vía pública.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el organismo nacional anticipa una tendencia a la estabilización paulatina de las condiciones, aunque con temperaturas templadas y cierta nubosidad persistente:

  • Jueves: mínima de 18°C y máxima de 25°C. Mejoramientos temporarios, aunque aún con cielo mayormente nublado.
  • Viernes: mínima de 18°C y máxima de 26°C. Tiempo más estable, con ascenso leve de temperatura.
  • Sábado: mínima de 18°C y máxima de 27°C. Jornada más cálida y con mejores condiciones generales.
CLIMA EXTENDIDO
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