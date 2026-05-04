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Tránsito interrumpido sobre el Puente Colgante por la presencia de una persona trepada a la estructura

Intervienen en el lugar de los hechos personal policial, municipal y de asistencia médica. Seguí en vivo por las cámaras de El Litoral.

Imagen ilustrativa. El Puente Colgante. Crédito: Fernando Nicola.Imagen ilustrativa. El Puente Colgante. Crédito: Fernando Nicola.
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Se encuentra interrumpido el tránsito sobre el Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe este lunes en la tarde - noche.

Personal de la Policía de la provincia de Santa Fe, encargados municipales de tránsito y personal médico del sistema de emergencias del 107 trabajan en el lugar.

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El motivo es la presencia de una persona trepada arriba de la estructura del Puente Colgante, obligando el operativo de control.

Solicitan evitar este cruce sobre la Laguna Setúbal y trasladarse preferentemente por el viaducto Oroño.

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