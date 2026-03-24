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Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°, con lluvias durante la mañana y una mejora progresiva hacia la noche.

Imagen ilustrativa. Se espera un feriado con agradables condiciones climáticas. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Se espera un feriado con agradables condiciones climáticas. Crédito: Flavio Raina
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Este martes, la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día. Se espera que las condiciones se mantengan hacia la tarde y la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El SMN informó que la temperatura mínima fue de 12° y la máxima alcanzará los 21°. Los vientos soplarán entre 7 y 12 km/h desde el sector, con ráfagas de mayor velocidad durante la tarde y la noche. En base al último pronóstico, no habrá probabilidades de precipitación con valores sostenidos en 0%.

Imagen ilustrativa. Se espera un feriado con agradables condiciones climáticas. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Se espera un feriado con agradables condiciones climáticas. Crédito: Flavio Raina

A lo largo de la jornada, se mantendrán las condiciones generales del clima, con un descenso no muy profundo en el cierre de la jornada. El viento también se sostendrá en el final del día, sólo modificando su dirección desde el este en la tarde y noreste en la noche.

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Las precipitaciones recién se espera que regresen en la parte final de la semana hábil.

La semana comienza con clima primaveral. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Pronóstico extendido

  • El miércoles se mantendrán condiciones estables, sin probabilidades de precipitaciones. La mínima será de 13° y la máxima de 25°, con vientos leves de entre 7 y 12 km/h.
  • Luego, el jueves continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente despejado. La mínima será de 16° y la máxima de 26°, con vientos de entre 7 y 12 km/h.
  • Finalmente, el viernes se prevé una jornada con probabilidad de precipitaciones aisladas durante todo el día. La mínima será de 20° y la máxima de 26°, con vientos leves de entre 7 y 12 km/h.
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