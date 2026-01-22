El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
La obra comenzará este jueves por la mano este de Peñaloza, en sentido sur-norte con el aserrado, la roturación del pavimento afectado, limpieza de escombros, saneamiento de bases, ejecución de la base de cemento, para luego colocar el Relleno de Densidad Controlada (RDC). “Después, más allá del bacheo, hay que reconstituir cordones, hacer sellado de juntas, reconstituir y calzar los laterales de las banquinas. Es un trabajo importante”, agregó Degiorgio.
Una vez habilitada la mano este, luego del período de fragüe de 28 días, se deberá realizar el mismo proceso en la mano oeste. Durante el período de trabajos, se prevén desvíos por calles aledañas para evitar atascos e interrupciones.
Se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar y no retirar las vallas de las zonas de trabajo hasta que no se habilite el paso una vez finalizadas las tareas.
Desde la administración se comunicó que el ingreso desde la RN A012, km 14 (San Lorenzo Sur), a la AP01 en sentido hacia Santa Fe, permanecerá cerrado al tránsito desde las 07:00 hasta las 14:00 horas por tareas correspondientes a la obra del tercer carril.
Aguas Santafesinas estará realizando tareas sobre San Luis 2700 desde las 7:30 de este jueves, por lo que se verá reducido el tránsito y solicitan circular con precaución.
De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.
Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:
Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.