El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Seguí en vivo el estado de la circulación en la capital santafesina y la provincia. Crédito: Flavio RainaSeguí en vivo el estado de la circulación en la capital santafesina y la provincia. Crédito: Flavio Raina
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 22.01

07:10 Repararán el pavimento en Avenida Peñaloza de Santa Fe y hay cortes

La obra comenzará este jueves por la mano este de Peñaloza, en sentido sur-norte con el aserrado, la roturación del pavimento afectado, limpieza de escombros, saneamiento de bases, ejecución de la base de cemento, para luego colocar el Relleno de Densidad Controlada (RDC). “Después, más allá del bacheo, hay que reconstituir cordones, hacer sellado de juntas, reconstituir y calzar los laterales de las banquinas. Es un trabajo importante”, agregó Degiorgio.

Una vez habilitada la mano este, luego del período de fragüe de 28 días, se deberá realizar el mismo proceso en la mano oeste. Durante el período de trabajos, se prevén desvíos por calles aledañas para evitar atascos e interrupciones.

Se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar y no retirar las vallas de las zonas de trabajo hasta que no se habilite el paso una vez finalizadas las tareas.

Jueves 22.01

06:28 Interrupción en Autopista Rosario - Santa Fe

Desde la administración se comunicó que el ingreso desde la RN A012, km 14 (San Lorenzo Sur), a la AP01 en sentido hacia Santa Fe, permanecerá cerrado al tránsito desde las 07:00 hasta las 14:00 horas por tareas correspondientes a la obra del tercer carril.

Jueves 22.01

06:24 Trabajos de ASSA en Santa Fe

Aguas Santafesinas estará realizando tareas sobre San Luis 2700 desde las 7:30 de este jueves, por lo que se verá reducido el tránsito y solicitan circular con precaución.

Jueves 22.01

06:23 Bacheos previstos para la semana en la ciudad de Santa Fe

De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.

Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:

  • San Martín (desde Suipacha hasta Bv. Pellegrini)
  • 1° de Mayo (desde Bv. Pellegrini hasta Gral. López)
  • Juan de Garay y Moreno
  • 4 de Enero (desde Gral. López hasta Bv. Pellegrini)
  • Obispo Gelabert (de 4 de Enero a avenida Freyre)
  • Lisandro de la Torre (entre 27 de Febrero y 9 de Julio)
  • Primera Junta (de Rivadavia a 4 de Enero)
  • Primera Junta y 9 de Julio
  • Primera Junta y Tucumán
  • San Jerónimo y Juan de Garay
  • San Jerónimo e Iturraspe
  • Alvear y Gorostiaga

Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

