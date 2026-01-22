El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

La obra comenzará este jueves por la mano este de Peñaloza, en sentido sur-norte con el aserrado, la roturación del pavimento afectado, limpieza de escombros, saneamiento de bases, ejecución de la base de cemento, para luego colocar el Relleno de Densidad Controlada (RDC). “Después, más allá del bacheo, hay que reconstituir cordones, hacer sellado de juntas, reconstituir y calzar los laterales de las banquinas. Es un trabajo importante”, agregó Degiorgio.