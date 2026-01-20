#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Martes 20 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Comienzo normal del tránsito en la capital santafesina. Crédito: Flavio RainaComienzo normal del tránsito en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Martes 20.01

06:23 279 conductores dieron positivo en un mes en Santa Fe

Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Guardia Provincial de Seguridad Vial realizaron 2.584 operativos, fiscalizando más de 72.000 vehículos y labrando 12.702 actas de infracción por distintos incumplimientos a la normativa de tránsito.

Seguinos en
Martes 20.01

06:17 Bacheos previstos para la semana en la ciudad de Santa Fe

De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.

Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:

  • San Martín (desde Suipacha hasta Bv. Pellegrini)
  • 1° de Mayo (desde Bv. Pellegrini hasta Gral. López)
  • Juan de Garay y Moreno
  • 4 de Enero (desde Gral. López hasta Bv. Pellegrini)
  • Obispo Gelabert (de 4 de Enero a avenida Freyre)
  • Lisandro de la Torre (entre 27 de Febrero y 9 de Julio)
  • Primera Junta (de Rivadavia a 4 de Enero)
  • Primera Junta y 9 de Julio
  • Primera Junta y Tucumán
  • San Jerónimo y Juan de Garay
  • San Jerónimo e Iturraspe
  • Alvear y Gorostiaga

Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro