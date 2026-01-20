El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Guardia Provincial de Seguridad Vial realizaron 2.584 operativos, fiscalizando más de 72.000 vehículos y labrando 12.702 actas de infracción por distintos incumplimientos a la normativa de tránsito.