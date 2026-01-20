El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Guardia Provincial de Seguridad Vial realizaron 2.584 operativos, fiscalizando más de 72.000 vehículos y labrando 12.702 actas de infracción por distintos incumplimientos a la normativa de tránsito.
De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.
Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:
Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.