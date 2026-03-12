#HOY:

En Vivo Jueves 12 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 12.03

07:26 Choque en Ruta Provincial 1 KM 2

Siniestro vial en Ruta Provincial 1 KM 2 sentido hacia Santa Fe. Dos camiones y un auto involucrados. Prever demoras en la zona.

Jueves 12.03

07:22 Demoras en los accesos a Santa Fe

Se registran demoras en el acceso a la ciudad por Iturraspe, continuación de la Autopista Santa Fe-Rosario.

Por un choque en Ruta Provincial 1, se registran demoras importantes al ingresar a la Ruta Nacional 168.

Jueves 12.03

07:21 Accesos en Rosario

En los diversos accesos a la ciudad se registra importante presencia vehicular, la circulación es fluida con buenas condiciones de visibilidad. Av. Circunvalación no presenta demoras.

Jueves 12.03

07:21 Niebla en las rutas de la región

Rutas y Autopistas de la región con visibilidad reducida por bancos de niebla y neblina.

Jueves 12.03

07:19 Tránsito normal en la Autopista Santa Fe-Rosario

No se registran demoras.

Jueves 12.03

07:14 Santa Fe: alerta por bache en 3 de Febrero al 3000

Un socavón de importantes dimensiones apareció en calle 3 de Febrero al 3000, en pleno Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, entre 4 de Enero y Urquiza, detrás de la Legislatura y cerca de Casa de Gobierno y Tribunales. Circular con precaución.

Jueves 12.03

06:42 Corte total

Por obra de bacheo en Av. Peñaloza entre Callejón Funes y Chaco se realizará un corte total este jueves 12/03 de 9 a 14 en Av. Peñaloza y Callejón Funes.

Los desvíos se realizarán por un camino alternativo entre Callejón Funes y Chaco.

En Av. Peñaloza y Chaco solo se permitirá el paso de vecinos y comerciantes de la zona.

Jueves 12.03

06:42 Cortes por bacheo

La Rioja entre Rivadavia y San Jerónimo (07:00 - 19:00 hs)

Jueves 12.03

06:41 Reducción de calzada

Bacheo integral en Demetrio Gómez - Ingreso a Alto Verde (circulación alternada)

Mendoza intersección 9 de Julio - (media calzada habilitada) - 10 días aprox.

Jueves 12.03

06:38 Desvíos de colectivos por trabajos de bacheo

Zona afectada: Mendoza intersección 9 de Julio por trabajos de ASSA

Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de enero - Mendoza - Rivadavia a recorrido.

Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)

Líneas 2 (ida): de recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.

Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear

Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.

Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)

Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.

Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)

Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.

Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

