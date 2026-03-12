El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Siniestro vial en Ruta Provincial 1 KM 2 sentido hacia Santa Fe. Dos camiones y un auto involucrados. Prever demoras en la zona.
Se registran demoras en el acceso a la ciudad por Iturraspe, continuación de la Autopista Santa Fe-Rosario.
Por un choque en Ruta Provincial 1, se registran demoras importantes al ingresar a la Ruta Nacional 168.
En los diversos accesos a la ciudad se registra importante presencia vehicular, la circulación es fluida con buenas condiciones de visibilidad. Av. Circunvalación no presenta demoras.
Rutas y Autopistas de la región con visibilidad reducida por bancos de niebla y neblina.
No se registran demoras.
Un socavón de importantes dimensiones apareció en calle 3 de Febrero al 3000, en pleno Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, entre 4 de Enero y Urquiza, detrás de la Legislatura y cerca de Casa de Gobierno y Tribunales. Circular con precaución.
Por obra de bacheo en Av. Peñaloza entre Callejón Funes y Chaco se realizará un corte total este jueves 12/03 de 9 a 14 en Av. Peñaloza y Callejón Funes.
Los desvíos se realizarán por un camino alternativo entre Callejón Funes y Chaco.
En Av. Peñaloza y Chaco solo se permitirá el paso de vecinos y comerciantes de la zona.
La Rioja entre Rivadavia y San Jerónimo (07:00 - 19:00 hs)
Bacheo integral en Demetrio Gómez - Ingreso a Alto Verde (circulación alternada)
Mendoza intersección 9 de Julio - (media calzada habilitada) - 10 días aprox.
Zona afectada: Mendoza intersección 9 de Julio por trabajos de ASSA
Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de enero - Mendoza - Rivadavia a recorrido.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)
Líneas 2 (ida): de recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.