El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)
LÍNEA 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada: Avellaneda entre Bv. Gálvez y Maipú (07:00 a 10:00 hs)
LÍNEA 2 (vuelta): De recorrido habitual por Bv. Galvez - Lavalle - Maipu - Mitre - Balcarce a recorrido habitual.
LÍNEA 13 (ida): De recorrido habitual por Bv. Galvez - Lavalle - Maipu - Mitre - Balcarce a recorrido habitual.
Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
- Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
- Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
- Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada)
La Rioja entre Rivadavia y 25 de Mayo (07.00 - 19-00 hs)
Avellaneda entre Bv. Gálvez y Maipú (07:00 a 10:00 hs)
Maipú entre Avellaneda y Rep. De Siria (07:00 a 19:00 hs)