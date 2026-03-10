El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Se registra tráfico intenso en los siguientes puntos de la ciudad:
La Rioja entre 25 de Mayo y Av. Alem.
Acceso a la ciudad por Iturraspe, continuación de la Autopista Santa Fe-Rosario.
Av. López y Planes entre Juan del Campillo y Fray Cayetano Rodríguez.
Las Heras entre Av. Galicia y Espora.
Se registran demoras en los siguientes accesos a la ciudad:
El Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé.
Av. de la Constitución Nacional entre Juan de Garay y Monseñor Zazpe.
Acceso por Iturraspe, continuación de la Autopista Santa Fe-Rosario.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad. Visibilidad de 15 km. Av. Circunvalación no registra demoras.
KM 02, altura de Granadero Baigorria - Rosario. Congestión vehicular debido a la gran afluencia de tránsito pesado. Camiones detenidos sobre banquina. Circular con precaución.
Vuelco de un camión en el puente Rosario-Victoria, a metros del peaje.
Las rutas del territorio Provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.
Puente Carretero / RN11 (acceso desde Santa Fe hacia Santo Tomé): demoras en el tramo central del puente en sentido oeste.
Mariano Comas: entre Av. 7 de Marzo y Colón.
Mariano Comas: entre Colón y 3 de Febrero.
En la zona se observa acumulación de vehículos en las calles que desembocan en el acceso al puente, lo que genera tránsito más pesado en los ingresos al corredor que conecta con Santo Tomé.
Por los trabajos de rehabilitación del colector cloacal, este martes el tránsito vehicular continuará interrumpido hacia el sur en 25 de Mayo y Bv Pellegrini.