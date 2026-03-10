#HOY:

En Vivo Lunes 9 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Colectivos tránsito. Crédito: Flavio Raina.Colectivos tránsito. Crédito: Flavio Raina.
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Martes 10.03

08:20 Santa Fe: demoras en el tránsito

Se registra tráfico intenso en los siguientes puntos de la ciudad:

La Rioja entre 25 de Mayo y Av. Alem.

Acceso a la ciudad por Iturraspe, continuación de la Autopista Santa Fe-Rosario.

Av. López y Planes entre Juan del Campillo y Fray Cayetano Rodríguez.

Las Heras entre Av. Galicia y Espora.

Martes 10.03

07:16 Accesos a Santa Fe con tránsito intenso

Se registran demoras en los siguientes accesos a la ciudad:

El Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé.

Av. de la Constitución Nacional entre Juan de Garay y Monseñor Zazpe.

Acceso por Iturraspe, continuación de la Autopista Santa Fe-Rosario.

Martes 10.03

07:15 Accesos a Rosario sin demoras

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad. Visibilidad de 15 km. Av. Circunvalación no registra demoras.

Martes 10.03

07:14 Autopista Santa Fe-Rosario: congestión en el KM 02

KM 02, altura de Granadero Baigorria - Rosario. Congestión vehicular debido a la gran afluencia de tránsito pesado. Camiones detenidos sobre banquina. Circular con precaución.

Martes 10.03

07:08 Accidente

Vuelco de un camión en el puente Rosario-Victoria, a metros del peaje.

Martes 10.03

06:48 Rutas y caminos

Las rutas del territorio Provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.

Martes 10.03

06:45 Tramos con circulación lenta en la ciudad

Puente Carretero / RN11 (acceso desde Santa Fe hacia Santo Tomé): demoras en el tramo central del puente en sentido oeste.

Mariano Comas: entre Av. 7 de Marzo y Colón.

Mariano Comas: entre Colón y 3 de Febrero.

En la zona se observa acumulación de vehículos en las calles que desembocan en el acceso al puente, lo que genera tránsito más pesado en los ingresos al corredor que conecta con Santo Tomé.

Martes 10.03

06:44 Corte por trabajos de ASSA

Por los trabajos de rehabilitación del colector cloacal, este martes el tránsito vehicular continuará interrumpido hacia el sur en 25 de Mayo y Bv Pellegrini.

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

