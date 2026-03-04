#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En Vivo Miércoles 4 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrtivaImagen ilustrtiva
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Miércoles 04.03

08:31 Calles y accesos

Demoras leves

Avenida Alem, en el tramo céntrico.

Boulevard Gálvez, con circulación más lenta en el sector este.

Avenida Freyre, entre el centro y el sur.

Avenida López y Planes, en dirección hacia el sur.

Avenida Blas Parera (RN 11), en el acceso oeste.

Acceso por Autopista Rosario–Santa Fe (A007), en el ingreso a la ciudad.

Ruta Nacional 168, en el tramo previo al túnel subfluvial.

Demoras más importantes

Avenida Rivadavia, en pleno microcentro.

Ruta Nacional 168, en el sector de salida hacia el puente.

Seguinos en
Miércoles 04.03

06:50 Rutas y caminos

Las rutas de las regiones Centro y Sur se presentan con bancos de niebla y neblina que disminuyen la visibilidad. Se solicita extremar las precauciones al transitar.

Seguinos en
Miércoles 04.03

06:45 Desvíos de colectivos por trabajos de bacheo

Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)

LÍNEA 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.

Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear

Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.

Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)

Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.

Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)

Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual

Seguinos en
Miércoles 04.03

06:45 Reducción de calzada

Trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada)

Seguinos en
Miércoles 04.03

06:40 Cortes de calle por bacheo

La Rioja entre Rivadavia y 25 de Mayo (07.00 - 19-00 hs)

Maipú entre Lavalle y Rep. De Siria (07:00 a 19:00 hs)

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro