El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Demoras leves
Avenida Alem, en el tramo céntrico.
Boulevard Gálvez, con circulación más lenta en el sector este.
Avenida Freyre, entre el centro y el sur.
Avenida López y Planes, en dirección hacia el sur.
Avenida Blas Parera (RN 11), en el acceso oeste.
Acceso por Autopista Rosario–Santa Fe (A007), en el ingreso a la ciudad.
Ruta Nacional 168, en el tramo previo al túnel subfluvial.
Demoras más importantes
Avenida Rivadavia, en pleno microcentro.
Ruta Nacional 168, en el sector de salida hacia el puente.
Las rutas de las regiones Centro y Sur se presentan con bancos de niebla y neblina que disminuyen la visibilidad. Se solicita extremar las precauciones al transitar.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)
LÍNEA 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual
Trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada)
La Rioja entre Rivadavia y 25 de Mayo (07.00 - 19-00 hs)
Maipú entre Lavalle y Rep. De Siria (07:00 a 19:00 hs)