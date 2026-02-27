El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
Tránsito cargado en el corredor de la Ruta Nacional 168, especialmente en el ingreso desde el Túnel Subfluvial hacia el microcentro.
También se observan demoras en el Puente Oroño y sus empalmes con la Costanera y el acceso a la zona universitaria.
En el sector norte, la avenida Blas Parera presenta tránsito intenso en varios tramos, tanto en sentido norte-sur como en los cruces semaforizados principales, lo que impacta en el flujo hacia el centro.
Se reportan retrasos en Aristóbulo del Valle con circulación lenta en la franja comercial y en la conexión con el macrocentro.
La avenida López y Planes muestra demoras en intersecciones clave, mientras que se registran dificultades en la avenida Freyre.
Se identifican retrasos en la avenida Alem y su continuidad hacia la Costanera Sur, además de sectores con tránsito cargado en el entorno del puerto y accesos a barrios cercanos.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada: 1° de Mayo entre Pje. Zorrilla y Bv. Pellegrini
LÍNEA 1 (Ida): de recorrido por calle 1° de Mayo – Mariano Comas – Urquiza – Bv. Pellegrini– 1° de Mayo a recorrido
LÍNEAS 15 (Ida): de recorrido por calle 1° de Mayo – Mariano Comas – Urquiza – Bv. Pellegrini– 1° de Mayo a recorrido
Zona afectada: San Jerónimo entre Amenábar y Entre Ríos a partir de las 08:00 hs (duración del trabajo 1 hora)
LÍNEA 2 (vuelta): De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – 1ero de mayo – Av. J.J. Paso a recorrido habitual.
LÍNEA 8 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – Urquiza a recorrido habitual.
LÍNEA 16 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – 4 de enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Facundo Zuviria entre Bv. Pellegrini y Mariano Comas (15.00 - 19-00 hs)
Línea 1 – 15 – 18 (vuelta): de recorrido por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Mariano Comas – Av. Facundo Zuviria a recorrido habitual.
Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
- Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
- Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
- Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada)
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 6 días)
1ero de Mayo entre Pje. Zorrilla y Bv. Pellegrini (09.00 - 15.00 hs)
La Rioja entre Rivadavia y 25 de Mayo (07.00 - 19-00 hs)
Candido Pujato entre 4 de - Enero y San Jerónimo (07.00 - 19-00 hs)
Facundo Zuviria entre Bv. Pellegrini y Mariano Comas (07.00 - 19-00 hs)
San Jerónimo entre Amenábar y Entre Ríos (07.00 - 08.30 hs)
Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor
En RP 1 KM 60 altura Cayastá: circular con precaución por presencia de Socavón. Disminuir la velocidad, respetar señalización e indicaciones del personal vial.