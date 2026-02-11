Alerta naranja y amarilla por tormentas en Santa Fe: zonas afectadas y pronóstico hoy

La inestabilidad escaló en las últimas horas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) endureció los niveles de alerta para la región central de la provincia. Los departamentosLa Capital, San Jerónimo y Garay se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica una advertencia ante fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes.
Esta misma condición de severidad se extiende de forma directa sobre gran parte del norte de la provincia de Entre Ríos, conformando un corredor de alta peligrosidad por tormentas eléctricas, caída de granizo, lluvias y fuertes ráfagas de viento.
La Capital está bajo alerta naranja. Foto: El Litoral
Mapa de la Alerta Amarilla: casi todo el territorio afectado
El resto de la bota santafesina permanece bajo alerta amarilla, lo que indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Según el último reporte, los departamentos afectados por este nivel de alerta son:
Norte: 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier, San Cristóbal y San Justo.
Centro y Oeste: Las Colonias, Castellanos, Belgrano y San Martín.
Sur: Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución.
En estas zonas, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm, acompañados de ráfagas intensas y fuerte actividad eléctrica.
Hasta el momento, solo los departamentos General López y Caseros, en el extremo sur provincial, han quedado fuera de los niveles de alerta, aunque no se descarta nubosidad variable y un descenso de temperatura hacia el final del día.
Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
Salí solo si es necesario.
No saques la basura.
Limpiá desagües y sumideros.
Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
Conducí con precaución.
Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.
Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Carga los celulares con anticipación.
Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Pronóstico para los siguientes días
Tras el paso del frente de tormentas, el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) prevé el siguiente escenario para la ciudad de Santa Fe y zona de influencia:
JUEVES 12 (Min. 17°C / Máx. 28°C): Condiciones inestables con fuertes lluvias durante gran parte del día. Leve descenso de temperatura y vientos del sector sur/sureste rotando al este.
VIERNES 13 (Min. 21°C / Máx. 30°C): Probables bancos de niebla matinales en zonas rurales. Condiciones inestables con tormentas durante la mañana y probabilidad de chaparrones durante la tarde. Suave ascenso de la mínima y vientos predominantes del sector este.
SÁBADO 14 (Min. 21°C / Máx. 28°C): Cielo con nubosidad variable. Condiciones inestables con tendencia gradual a desmejorar hacia el final del día. No se descartan lluvias débiles y dispersas.