Los vecinos de Alto Verde deberán tomar previsiones este jueves debido a un corte programado en el suministro de agua potable.
Corte de agua en Alto Verde: cuándo será y cuánto durará la interrupción del servicio
La interrupción del servicio está prevista para este jueves 6 de agosto y se extenderá durante gran parte de la jornada. La empresa realizará trabajos para desviar una cañería primaria de la red de distribución que abastece al distrito costero de la ciudad de Santa Fe.
Aguas Santafesinas (ASSA) informó que interrumpirá temporalmente el servicio para ejecutar una obra sobre la red de distribución, una intervención que permitirá adecuar la infraestructura en el ingreso al barrio.
La empresa recomendó reservar agua con anticipación para cubrir las necesidades básicas durante las horas que dure el operativo y recordó que, una vez restablecido el servicio, podría registrarse turbiedad en algunos sectores de manera transitoria.
Trabajos en la red de agua
Según informó Aguas Santafesinas, la interrupción del suministro se llevará a cabo este jueves 6 de agosto, entre las 8 y las 17, y afectará a los usuarios del distrito Alto Verde.
La empresa explicó que la medida responde a la necesidad de realizar el desvío de una cañería primaria de la red de distribución de agua potable, una tarea considerada clave para garantizar el funcionamiento del sistema en ese sector de la ciudad.
Los trabajos se desarrollarán en la intersección de Demetrio Gómez y Roberto Galarza, frente al Jardín Municipal ubicado en el ingreso al barrio.
Durante ese período, el suministro permanecerá suspendido de forma preventiva para permitir que las tareas se desarrollen con seguridad y sin inconvenientes técnicos.
Desde ASSA indicaron que este tipo de intervenciones forman parte de las obras de adecuación de la infraestructura de distribución y requieren la interrupción temporal del servicio para ejecutar las conexiones y modificaciones necesarias en la red.
La empresa solicitó a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada antes del inicio de los trabajos y destinarla únicamente a las actividades esenciales, como hidratación, higiene y preparación de alimentos.
Cuando vuelva el servicio
Una vez finalizadas las tareas y restablecida la provisión de agua potable, algunos usuarios podrían notar que el agua presenta una coloración opaca o cierta turbiedad.
Desde Aguas Santafesinas aclararon que esta situación puede producirse luego de este tipo de maniobras sobre la red y que no representa, en principio, un inconveniente permanente.
La recomendación es dejar correr el agua durante algunos minutos, hasta que recupere su aspecto habitual. Este procedimiento permite eliminar el agua que pudo haber incorporado sedimentos durante las tareas de intervención en las cañerías.
En caso de que la turbiedad persista durante un tiempo prolongado o los usuarios detecten otras anomalías en el servicio, la empresa puso a disposición sus canales de atención para recibir consultas y reclamos.
Los vecinos pueden comunicarse durante las 24 horas mediante el WhatsApp +54 9 341 695-0008 o realizar consultas a través del sitio web oficial de Aguas Santafesinas.