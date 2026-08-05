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Corte de agua en Alto Verde: cuándo será y cuánto durará la interrupción del servicio

La interrupción del servicio está prevista para este jueves 6 de agosto y se extenderá durante gran parte de la jornada. La empresa realizará trabajos para desviar una cañería primaria de la red de distribución que abastece al distrito costero de la ciudad de Santa Fe.