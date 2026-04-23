El invierno, tal como lo conocíamos, parece estar en pausa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su actualización trimestral y el mapa de Argentina se tiñó de naranja. Según el informe técnico, no se observa ninguna región del territorio nacional donde se esperen temperaturas inferiores a las normales.
Anticipan un invierno "caluroso" para Santa Fe y varias provincias de la Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en el último Pronóstico Climático Trimestral revela una tendencia consolidada: los meses de mayo, junio y julio presentarán temperaturas superiores a la media histórica. La región del Litoral se encuentra en la zona con mayor probabilidad de registros elevados.
Por el contrario, la atmósfera muestra una resistencia al enfriamiento que marcará el ritmo de los próximos 90 días.
El Litoral, en el centro del fenómeno térmico
Para quienes habitamos la ciudad de Santa Fe y alrededores, la noticia es contundente: nuestra región está categorizada con una probabilidad "Superior a la Normal" (SN) en cuanto a temperaturas medias. Esto significa que el promedio del trimestre podría ubicarse, al menos, 0.5 °C por encima de la serie histórica, una cifra que en meteorología representa una anomalía significativa.
Esta tendencia también se extiende con fuerza sobre Córdoba, el este de San Luis y el norte del país. En el resto del territorio, incluyendo Buenos Aires y la Patagonia, el pronóstico oscila entre "Normal" y "Superior a la Normal", reforzando la idea de un invierno globalmente más suave.
¿Desaparecen las heladas?
Es fundamental aclarar que una tendencia trimestral cálida no anula la posibilidad de eventos puntuales de frío intenso. "Las oscilaciones subestacionales continuarán afectando la temperatura, por lo que no se descartan episodios aislados de heladas o entradas de aire polar", advierten desde el organismo oficial.
Sin embargo, lo que los datos sugieren es que estos "pulsos" de frío serán breves y que los períodos de alivio térmico o días templados serán mucho más frecuentes y duraderos que en invromos anteriores.
Impacto en la energía y la salud
Este escenario tiene una doble lectura. Por un lado, un invierno menos riguroso podría traducirse en un menor consumo de gas y electricidad para calefacción, un alivio para los bolsillos en un contexto económico complejo. Por otro lado, la falta de frío sostenido suele favorecer la persistencia de insectos y vectores de enfermedades que normalmente desaparecen con las primeras heladas fuertes, además de alterar los ciclos de letargo de ciertos cultivos regionales.
La recurrencia de estos informes trimestrales con "temperaturas superiores a la media" ya no parece una excepción, sino la nueva norma. El invierno 2026 nos desafía a repensar nuestra adaptación a un clima que cambia sus reglas año tras año. En Santa Fe, mientras tanto, el abrigo pesado seguirá esperando en el placard, saliendo solo para visitas cortas.