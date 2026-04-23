Altas temperaturas

Anticipan un invierno "caluroso" para Santa Fe y varias provincias de la Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en el último Pronóstico Climático Trimestral revela una tendencia consolidada: los meses de mayo, junio y julio presentarán temperaturas superiores a la media histórica. La región del Litoral se encuentra en la zona con mayor probabilidad de registros elevados.