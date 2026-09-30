Para garantizar el abastecimiento

El Niño: Aguas Santafesinas refuerza su plan para enfrentar lluvias intensas e inundaciones

ASSA profundizó desde mayo las tareas preventivas ante la posible ocurrencia de un episodio intenso del fenómeno. Revisa infraestructura crítica, protocolos de emergencia, equipos de respaldo y recursos para sostener los servicios de agua potable y saneamiento.