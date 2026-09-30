Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño vigente genere episodios de lluvias intensas e inundaciones, Aguas Santafesinas (ASSA) reforzó su planificación preventiva y de contingencia para reducir el impacto que eventuales eventos climáticos extremos puedan tener sobre sus instalaciones y la prestación de los servicios.
El Niño: Aguas Santafesinas refuerza su plan para enfrentar lluvias intensas e inundaciones
ASSA profundizó desde mayo las tareas preventivas ante la posible ocurrencia de un episodio intenso del fenómeno. Revisa infraestructura crítica, protocolos de emergencia, equipos de respaldo y recursos para sostener los servicios de agua potable y saneamiento.
La empresa comenzó a identificar vulnerabilidades desde principios de año y, a partir de mayo, profundizó las acciones específicas destinadas a mejorar su capacidad de anticipación y respuesta. El plan contempla el mantenimiento preventivo, la disponibilidad de insumos y equipos, el respaldo energético, el monitoreo de las instalaciones y la actualización de los protocolos de emergencia.
“En Aguas Santafesinas entendemos que la prevención es una herramienta fundamental para cuidar los servicios y dar respuestas ante situaciones climáticas que pueden afectar a nuestra infraestructura. Por eso, desde el año pasado venimos trabajando en la identificación de vulnerabilidades y, desde mayo, profundizamos una planificación específica para anticiparnos a los posibles efectos de El Niño”, destacó la presidenta del directorio de ASSA, Renata Ghilotti.
La estrategia apunta a que la empresa pueda responder ante distintos escenarios, desde afectaciones puntuales de infraestructura hasta situaciones que puedan comprometer durante períodos prolongados la prestación de agua potable o saneamiento.
“La decisión es fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de Aguas Santafesinas, con una mirada integral que involucra a todas las áreas de la organización. La prevención, la planificación y la coordinación son claves para sostener la calidad y continuidad de los servicios que brindamos a los santafesinos”, remarcó Ghilotti.
Qué infraestructura está bajo revisión
Uno de los principales componentes del operativo es el diagnóstico de la infraestructura considerada crítica para el funcionamiento de los servicios. ASSA releva tomas de agua, plantas potabilizadoras, plantas depuradoras, estaciones elevadoras, cisternas, tanques, redes de agua potable y colectoras cloacales.
También se incluyen bocas de registro, instalaciones eléctricas y los sistemas de telemetría y comunicaciones.
El relevamiento permite establecer prioridades para las tareas de mantenimiento, intervención y respuesta ante eventuales inconvenientes.
En materia de agua potable, la empresa revisa especialmente las tomas y estaciones de bombeo y analiza posibles escenarios vinculados con cambios en la calidad del agua cruda y las condiciones de operación de las plantas potabilizadoras.
En saneamiento, en tanto, se realizan tareas de limpieza y desobstrucción de redes colectoras, inspección de bocas de registro, revisión de estaciones elevadoras y control de bombas, además de la evaluación de las condiciones de funcionamiento de las plantas depuradoras.
Más recursos y protocolos para responder
La planificación también incluye el fortalecimiento de los recursos críticos necesarios para sostener la operación frente a una emergencia. ASSA contempla la disponibilidad de insumos para potabilización y saneamiento, materiales para reparaciones, equipos de bombeo, grupos electrógenos y alternativas de abastecimiento ante posibles interrupciones prolongadas.
Otro de los puntos centrales es la actualización de los protocolos de emergencia y contingencia. Para ello se prevé la conformación de un Comité de Crisis y un sistema de alertas tempranas, con distintos niveles de activación según la gravedad de cada situación.
El esquema define responsables de monitoreo, mecanismos de coordinación y criterios para disponer de recursos extraordinarios.
“Estamos trabajando para pasar de una lógica reactiva a una gestión anticipatoria del riesgo. Esto significa identificar los escenarios posibles, preparar los recursos, revisar los procedimientos y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas antes de que ocurra una emergencia”, explicó el gerente general de ASSA, Cristian Latino.
“La planificación incluye tanto el servicio de agua potable como el saneamiento. Estamos revisando instalaciones, equipos, sistemas de respaldo y procesos operativos para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos”, agregó.
Coordinación con Provincia, municipios y organismos de emergencia
El plan no se limita a la estructura interna de Aguas Santafesinas. La empresa prevé coordinar acciones con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, municipios y comunas, organismos de protección civil, la Empresa Provincial de la Energía y otras instituciones que intervienen en la respuesta frente a emergencias.
Además, ASSA mantiene actualizado un registro de usuarios prioritarios. Allí se incluyen hospitales, sanatorios, centros de salud, escuelas, geriátricos y otras instituciones esenciales.
Ese registro incorpora criterios de priorización para la restitución del servicio ante eventuales afectaciones.
El objetivo: anticiparse al impacto
El plan combina así mantenimiento, monitoreo, disponibilidad de recursos, respaldo energético, actualización de protocolos y coordinación institucional.
La intención de ASSA es reducir los tiempos de respuesta frente a posibles afectaciones y contar con mayores herramientas para sostener los servicios de agua potable y saneamiento ante escenarios de lluvias intensas, inundaciones y otros eventos climáticos extremos.