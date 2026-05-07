En una jornada con reflexión, diálogo y el trabajo colectivo, se realizó el primer encuentro del programa “Bancando los Tratos”, una iniciativa impulsada por el concejal Julián Martínez junto al Foro Santafesino desde el 2024. La primera actividad del año se llevó a cabo en el Club IL Peretz junto al equipo de handball de la institución y reunió a más de 50 personas entre deportistas, familias y directivos.
“Bancando los Tratos”: diálogo, valores y deporte en una primera jornada con gran convocatoria
Más de 50 personas participaron del primer encuentro de la propuesta que busca fortalecer el deporte como espacio de formación, escucha y contención.
Del programa participan Adrián “Chupete” Marini, ex jugador y director técnico de Colón; Soledad Martínez, especialista en ciberseguridad; Cristian Sperati, psicólogo deportivo y educador emocional; y Paulo Rosales, ex jugador de Unión, quien recientemente se incorporó al equipo.
“Todos queremos ganar, pero para ganar también hay que saber perder”, es una de las premisas que guía esta iniciativa, que promueve la competencia sana, el respeto hacia la institución, las autoridades, los compañeros y hacia uno mismo.
En ese sentido, el concejal Julián Martínez destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro y acompañamiento: “Creemos que el deporte también es un espacio de formación humana. Por eso impulsamos este programa, para acompañar a los chicos, a las familias y a las instituciones más allá de lo que pasa dentro de una cancha”.
Uno de los principales ejes del programa es ayudar a los deportistas a enfocarse en aquello que sí pueden controlar, fortaleciendo lo que los referentes denominan “tranquilidad interna”: la certeza de haber dado lo mejor dentro de las propias posibilidades. Desde esa mirada, también es posible aprender y crecer aun cuando el resultado deportivo no sea favorable.
El diálogo ocupa un lugar central como herramienta para revisar errores, construir aprendizajes y generar espacios de contención. Sobre esto, Soledad Martínez remarcó la importancia de abordar también lo que ocurre en los entornos digitales: “Hoy las redes sociales también forman parte de la vida deportiva de los chicos. Por eso es importante trabajar el cuidado, el respeto y la responsabilidad en esos espacios”.
Por su parte, Paulo Rosales compartió su experiencia desde el deporte profesional y valoró el acompañamiento emocional dentro de la formación deportiva: “Está bueno poder transmitirles a los chicos que no todo pasa por el resultado. Hay valores y aprendizajes que el deporte deja para toda la vida”.
Al finalizar la jornada, los referentes destacaron la participación y el clima que se generó durante el encuentro. “La sensación que quedó es que estuvo muy lindo y agradable. Noté que estaban atentos al diálogo y a la charla. Este tipo de espacios son fundamentales para fortalecer nuestros vínculos y seguir construyendo juntos, dejando abierta la puerta a nuevas propuestas que surgieron de la propia interacción”., expresó Cristian Sperati.
Por su parte, Adrián “Chupete” Marini valoró la respuesta del grupo y las proyecciones del programa: “Me gustó mucho el desarrollo de la actividad. Creo que de a poco lo vamos a ir fortaleciendo cada vez más. Muchos se fueron contentos y eso se notó. La expectativa es seguir creciendo, sumar más charlas y más adelante hacer un gran encuentro con todos”, señaló.
El Programa
“Bancando los Tratos” nace con el objetivo de brindar herramientas para acompañar situaciones que muchas veces excede lo deportivo y resultan difíciles de gestionar. La propuesta pone el foco en los valores, la convivencia y el acompañamiento emocional de deportistas, trabajando tanto las frustraciones como las alegrías que atraviesan la actividad.
Desde la organización adelantaron que las actividades continuarán desarrollándose en distintas instituciones deportivas de la ciudad, con el objetivo de seguir generando espacios de escucha, formación y acompañamiento para deportistas, familias y dirigentes.