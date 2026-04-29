Este 29 de abril la ciudad de Santa Fe volvió a reunirse para recordar uno de los episodios más dolorosos de su historia, la inundación de 2003. El acto se llevó a cabo en el Parque del Sur y contó con la participación de vecinos, personas afectadas y jóvenes que no vivieron aquellos días, en una jornada atravesada por la memoria y la reflexión colectiva.
En un nuevo aniversario de la inundación de 2003, Santa Fe reafirmó el valor de la memoria colectiva
Durante el acto en el Parque del Sur, el concejal Julián Martínez destacó la importancia de sostener la memoria de lo ocurrido en 2003 y de fortalecer el compromiso de la ciudad con ese recuerdo.
El concejal Julián Martínez destacó el valor de sostener estos espacios de encuentro y recordó el impacto que dejó la tragedia en la identidad local. “Los santafesinos tenemos dos fechas importantes. La fecha de nuestra fundación, 15 de noviembre, y el 29 de abril es como una refundación”, expresó.
En ese sentido, remarcó la importancia de mantener viva la memoria: “Hay que hablar todo el tiempo de esto, pero también reivindicar todo lo positivo que hubo”. Para el edil, la inundación no solo dejó dolor, sino también enseñanzas vinculadas a la solidaridad y al compromiso colectivo.
Solidaridad y supervivencia
Durante su intervención, Martínez compartió recuerdos personales que reflejan la dimensión de lo vivido. “Me fui de mi casa en una lancha, abrí la ventana de mi pieza y era Venecia”, relató, al describir el avance del agua en la ciudad.
También destacó el accionar de la comunidad en medio de la emergencia: “Había gente que no te preguntaba quién era ni de dónde venías, simplemente decía ‘¿cómo puedo dar una mano?’”. Esa actitud, según señaló, fue una de las marcas más profundas que dejó la tragedia.
El concejal recordó además situaciones extremas que evidenciaron la lucha por sobrevivir. “Me acuerdo el caso de este hombre que se quedó colgado hasta que bajó el agua del ventilador de techo”, mencionó, y agregó: “Cómo los humanos nos aferramos en las circunstancias más difíciles a lo más importante que tenemos, que es la vida”.
Deudas pendientes
Martínez también hizo referencia a la falta de justicia en torno a lo ocurrido. “Una de las grandes deudas que tenemos en la democracia santafesina es que no se haya juzgado como se debía la responsabilidad del Estado”, afirmó.
Si bien reconoció avances en términos simbólicos, insistió en que hay daños irreparables: “Hay cosas que no se reparan. Si hubo alguien que tomó la decisión de quitarse la vida, no hay fallo judicial que devuelva eso”.
En ese marco, subrayó el rol de la memoria colectiva: “No hay que dejarlo en el olvido y eso es una tarea colectiva”. Además, planteó la necesidad de avanzar en iniciativas educativas: “El aprendizaje no se va a dar si no tenemos la memoria suficiente para no dejar que esto quede en el olvido”.
El rol de la educación
Uno de los ejes centrales del mensaje estuvo puesto en la necesidad de trabajar desde la educación y la conciencia ciudadana para evitar repetir errores del pasado. Martínez planteó avanzar en proyectos con enfoque pedagógico vinculados al sistema de defensa hídrica de la ciudad.
“Tenemos un sistema de defensa en la ciudad que cuando funciona bien es modelo en el mundo, pero muchas veces no se es consciente de lo que implica que un desagüe esté tapado o que una casa bomba sea vandalizada”, advirtió.
En ese sentido, propuso fortalecer el conocimiento desde edades tempranas: la idea es que los estudiantes puedan visitar instalaciones clave, comprender su funcionamiento y dimensionar la inversión que requieren.
“El aprendizaje no se va a dar si no tenemos la memoria suficiente para no dejar que esto quede en el olvido”, cerró, reforzando la necesidad de unir historia, educación y conciencia ciudadana.
De esta manera, el acto volvió a poner en escena una idea central: la inundación de 2003 no es solo un recuerdo doloroso, sino también una herramienta de enseñanza colectiva para el presente y el futuro de Santa Fe.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.