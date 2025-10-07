Santa Fe ciudad

Vecinos de barrio Estrada reclaman que reingrese la Línea 18: “Hace más de un año no pasa por acá”

El desvío del colectivo obliga a quienes allí habitan a pagar costosos remises o caminar largas cuadras, una situación que complica la rutina diaria. Docentes, trabajadores y residentes impulsan un petitorio para que el recorrido vuelva a ingresar al barrio y así recuperar esta conexión esencial.