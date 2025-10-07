Vecinos de barrio Estrada reclaman que reingrese la Línea 18: “Hace más de un año no pasa por acá”
El desvío del colectivo obliga a quienes allí habitan a pagar costosos remises o caminar largas cuadras, una situación que complica la rutina diaria. Docentes, trabajadores y residentes impulsan un petitorio para que el recorrido vuelva a ingresar al barrio y así recuperar esta conexión esencial.
Los vecinos de barrio Estrada, Santa Rosa y 12 de Octubre dependen del 18 para poder movilizarse.
Los habitantes de Barrio Estrada, junto a los de Santa Rosa y 12 de Octubre, reclaman que la Línea 18 del transporte urbano vuelva a ingresar al sector. Desde hace más de un año el colectivo desvía por calle La Rioja, obligando a los residentes a caminar largas cuadras o pagar remis para trasladarse, especialmente en días de lluvia o para quienes trabajan o estudian en la zona.
Yolanda Martínez, vecina y ex presidenta de la vecinal del barrio, recuerda que cuando ocupaba ese cargo lograron gestionar con el municipio y la Secretaría de Transporte "una modificación del recorrido para que la Línea 18 ingresara por calle Suipacha, en lugar de doblar en La Rioja". Sin embargo, ese cambio se interrumpió hace más de un año y nunca se restituyó.
La situación afecta no solo a los vecinos de Barrio Estrada, sino también a los barrios Santa Rosa y 12 de Octubre, que dependen del mismo servicio para poder movilizarse hacia el centro u otras zonas de la ciudad.
“Pedimos al intendente que envíe al menos ripio para que pueda pasar el colectivo", exige la vecina.
Las consecuencias para los vecinos
La falta de ingreso del colectivo complica la vida diaria de los vecinos, que deben pagar remises o caminar más de diez cuadras desde la avenida Freyre hasta sus casas. El gasto es insostenible y los trayectos resultan agotadores, sobre todo para adultos mayores o en días de trabajo intenso.
Las maestras y trabajadores que no viven en la zona también sufren las consecuencias, ya que deben costear un traslado adicional para llegar a las escuelas y comedores del barrio. “Hay gente que viene a diario, como las maestras o los chicos que trabajan en la cocina y es imposible pagar un remis todos los días”, explica Martínez.
La vecina también advierte que las condiciones de las calles empeoran el panorama. “Pedimos al intendente que envíe al menos ripio para que pueda pasar el colectivo. Dijeron varias veces que iban a asfaltar, pero eso nunca llega. Por lo menos queremos que arreglen las calles”, reclama.
A la falta de transporte se suma la escasa conectividad con otras líneas. “La 9 pasa, pero por el Parque Garay, así que igual hay que caminar un montón”, agrega Martínez, quien sostiene que la Línea 18 es la única alternativa directa que tienen los vecinos.
Los vecinos elaboraron un documento con firmas gestionado por Mariano Figueroa del Foro Metropolitano.
Un pedido con respaldo colectivo
Para visibilizar el problema, los vecinos elaboraron un documento con firmas gestionado por Mariano Figueroa, coordinador del Foro Metropolitano. La petición fue acompañada por residentes y docentes de las escuelas del barrio, quienes solicitaron formalmente que la Línea 18 vuelva a ingresar.
Las firmas de los vecinos que piden por la Línea 18.
“Ojalá el intendente nos haga ese gran favor de poder tener esa línea, que es necesaria para nosotros”, insiste Martínez.
