Vecinos de Roque Sáenz Peña denuncian basurales en múltiples esquinas

Los residentes del barrio alertan sobre la acumulación de residuos en más de seis esquinas, que genera malos olores, dificultad para transitar y problemas de higiene.

Acumulación de basura en la vía pública genera mal olor y presencia de insectos y roedores.
 18:36
Por: 

La acumulación de residuos en diferentes esquinas de la vecinal Roque Sáenz Peña de la ciudad de Santa Fe, volvió a generar preocupación entre los residentes de la zona. Según Carolina Giménez, representante de la asociación, se identificaron numerosos puntos que se convirtieron en basurales a cielo abierto, generando problemas de higiene, tránsito y convivencia.

Este reclamo forma parte de las inquietudes que llegan a través de Periodismo Ciudadano de El Litoral, la plataforma que permite a los santafesinos compartir situaciones que impactan en su vida diaria y en sus barrios.

Puntos críticos del barrio

En este sentido, Giménez detalló las esquinas más afectadas:

  • Roque Sáenz Peña y Moreno
  • Roque Sáenz Peña y Buenos Aires (sobre la vía, donde incluso se han registrado quemas)
  • Mosconi y Moreno
  • Mosconi y Juan de Garay
  • Juan de Garay y La Madrid
  • Corrientes y La Madrid
  • San José y General López

“Es impresionante la cantidad de lugares donde se acumula basura”, señaló Giménez, destacando que la problemática no se limita a la recolección, sino también a la conducta de los vecinos.

Basurales a cielo abierto dificultan el tránsito peatonal y dañan las veredas del barrio.Basurales a cielo abierto dificultan el tránsito peatonal y dañan las veredas del barrio.

La dirigente explicó: “Siempre estamos predispuestos a trabajar con los vecinos y con la municipalidad. Nuestra zona, como toda Santa Fe, tiene problemas con la basura, tanto por la recolección como por la conducta de algunos vecinos. Me hago cargo: a veces uno saca la basura fuera de horario, y vamos aprendiendo cuándo no conviene, como en días de lluvia, para evitar que se tapen los desagües”.

Consecuencias en la vida cotidiana

Los basurales afectan directamente la movilidad y la salud de quienes viven cerca. “No se puede transitar bien porque las veredas están rotas y se forman piletitas con la lluvia. La basura provoca mal olor y atrae bichos. Es antihigiénico y afecta a todos los vecinos de la cuadra”, señaló Giménez.

La presencia de basura afecta a los vecinos de manera directa, impactando en la salud y la calidad de vida.La presencia de basura afecta a los vecinos de manera directa, impactando en la salud y la calidad de vida.

Frente a esta situación, la vecinal fomenta el cuidado del medio ambiente. “Tenemos un taller donde los chicos hacen huerta y composteo, del huerto al plato. Separan la basura, reutilizan y llevan un tarro de composteo a sus casas. Ellos están comprometidos y transmiten lo aprendido a sus familias, que también es fundamental”, destacó Giménez.

Con estas acciones, los vecinos buscan concienciar a la comunidad y reducir el impacto de los basurales, mientras siguen trabajando en conjunto con la Municipalidad para mejorar la limpieza y la calidad de vida en el barrio.

Santa Fe Ciudad
Municipalidad de Santa Fe
