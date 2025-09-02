Vecinos de Roque Sáenz Peña denuncian basurales en múltiples esquinas

La acumulación de residuos en diferentes esquinas de la vecinal Roque Sáenz Peña de la ciudad de Santa Fe, volvió a generar preocupación entre los residentes de la zona. Según Carolina Giménez, representante de la asociación, se identificaron numerosos puntos que se convirtieron en basurales a cielo abierto, generando problemas de higiene, tránsito y convivencia.
Este reclamo forma parte de las inquietudes que llegan a través de Periodismo Ciudadano de El Litoral, la plataforma que permite a los santafesinos compartir situaciones que impactan en su vida diaria y en sus barrios.
Puntos críticos del barrio
En este sentido, Giménez detalló las esquinas más afectadas:
Roque Sáenz Peña y Moreno
Roque Sáenz Peña y Buenos Aires (sobre la vía, donde incluso se han registrado quemas)
Mosconi y Moreno
Mosconi y Juan de Garay
Juan de Garay y La Madrid
Corrientes y La Madrid
San José y General López
“Es impresionante la cantidad de lugares donde se acumula basura”, señaló Giménez, destacando que la problemática no se limita a la recolección, sino también a la conducta de los vecinos.
Basurales a cielo abierto dificultan el tránsito peatonal y dañan las veredas del barrio.
La dirigente explicó: “Siempre estamos predispuestos a trabajar con los vecinos y con la municipalidad. Nuestra zona, como toda Santa Fe, tiene problemas con la basura, tanto por la recolección como por la conducta de algunos vecinos. Me hago cargo: a veces uno saca la basura fuera de horario, y vamos aprendiendo cuándo no conviene, como en días de lluvia, para evitar que se tapen los desagües”.
Consecuencias en la vida cotidiana
Los basurales afectan directamente la movilidad y la salud de quienes viven cerca. “No se puede transitar bien porque las veredas están rotas y se forman piletitas con la lluvia. La basura provoca mal olor y atrae bichos. Es antihigiénico y afecta a todos los vecinos de la cuadra”, señaló Giménez.
La presencia de basura afecta a los vecinos de manera directa, impactando en la salud y la calidad de vida.
Frente a esta situación, la vecinal fomenta el cuidado del medio ambiente. “Tenemos un taller donde los chicos hacen huerta y composteo, del huerto al plato. Separan la basura, reutilizan y llevan un tarro de composteo a sus casas. Ellos están comprometidos y transmiten lo aprendido a sus familias, que también es fundamental”, destacó Giménez.
Con estas acciones, los vecinos buscan concienciar a la comunidad y reducir el impacto de los basurales, mientras siguen trabajando en conjunto con la Municipalidad para mejorar la limpieza y la calidad de vida en el barrio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
