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Una caravana de taxis llevó de paseo a chicos de distintos barrios de Santa Fe

Con globos y bocinazos, decenas de chicos de comedores y hogares recorrieron la ciudad en una emotiva jornada recreativa que culminó con juegos en La Redonda.

Con globos y bocinazos, los taxistas llevaron a los niños de los CAF y hogares a un paseo por la ciudad. Foto: GentilezaCon globos y bocinazos, los taxistas llevaron a los niños de los CAF y hogares a un paseo por la ciudad. Foto: Gentileza
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Unos 20 taxis participaron este jueves de la tradicional caravana organizada para celebrar el Día del Taxista y compartir una jornada especial con chicos de distintos barrios de la ciudad. Los vehículos, decorados con globos, partieron desde la sede de la institución, en Tucumán 3668, y recorrieron distintos sectores de la ciudad de Santa Fe hasta llegar a La Redonda.

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La actividad, que tiene más de 50 años de historia, reunió este año a chicos de los Centros de Acción Familiar (CAF) N° 21, 23 y 25, de los barrios Centenario, San Lorenzo y Santa Rosa, además del Hogar Estrada. También participó por primera vez el espacio Mateo Esquivo.

Caravana con chicos en el Día del Taxista. Foto: GentilezaCaravana con chicos en el Día del Taxista. Foto: Gentileza

La propuesta -de la Sociedad de Taximetristas Unidos de Santa Fe- retomó una tradición que durante años estuvo vinculada con Casa Cuna y que luego se amplió a otras instituciones de la ciudad.

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El recorrido pasó por avenida Freyre, bulevar Pellegrini, el Parque, el Puente Colgante y la Costanera, en un paseo acompañado por bocinas y globos. En La Redonda, los chicos participaron de juegos y compartieron una merienda junto a sus familias, como cierre de una jornada que combinó la celebración de los taxistas con una actividad recreativa para niños y niñas de distintos barrios santafesinos.

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