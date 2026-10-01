Unos 20 taxis participaron este jueves de la tradicional caravana organizada para celebrar el Día del Taxista y compartir una jornada especial con chicos de distintos barrios de la ciudad. Los vehículos, decorados con globos, partieron desde la sede de la institución, en Tucumán 3668, y recorrieron distintos sectores de la ciudad de Santa Fe hasta llegar a La Redonda.
Una caravana de taxis llevó de paseo a chicos de distintos barrios de Santa Fe
Con globos y bocinazos, decenas de chicos de comedores y hogares recorrieron la ciudad en una emotiva jornada recreativa que culminó con juegos en La Redonda.
La actividad, que tiene más de 50 años de historia, reunió este año a chicos de los Centros de Acción Familiar (CAF) N° 21, 23 y 25, de los barrios Centenario, San Lorenzo y Santa Rosa, además del Hogar Estrada. También participó por primera vez el espacio Mateo Esquivo.
La propuesta -de la Sociedad de Taximetristas Unidos de Santa Fe- retomó una tradición que durante años estuvo vinculada con Casa Cuna y que luego se amplió a otras instituciones de la ciudad.
El recorrido pasó por avenida Freyre, bulevar Pellegrini, el Parque, el Puente Colgante y la Costanera, en un paseo acompañado por bocinas y globos. En La Redonda, los chicos participaron de juegos y compartieron una merienda junto a sus familias, como cierre de una jornada que combinó la celebración de los taxistas con una actividad recreativa para niños y niñas de distintos barrios santafesinos.