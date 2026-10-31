La Municipalidad de Santa Fe diseñó para el próximo lunes un horario especial de visitas en el Cementerio Municipal, ubicado en Avenida Blas Parera 5200, en conmemoración del “Día de los Fieles Difuntos”. Los vecinos de la ciudad podrán visitar el lugar desde las 7:15 hasta las 18:30 horas. Por otra parte, en la Capilla Nuestra Señora del Carmen se oficiará una misa a partir de las 10 horas.
2 de noviembre
Horario especial en el Cementerio Municipal de Santa Fe por el Día de los Fieles Difuntos
La necrópolis de la ciudad tendrá un cronograma especial este lunes. También se detallan las pautas vigentes para la temporada estival.
La Municipalidad de Santa Fe dispuso un horario especial para las visitas al Cementerio Municipal este lunes.
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Además, se recuerda que desde el 1 de octubre rige el nuevo horario de verano en la necrópolis local, que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo del año 2027.
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El mismo es de lunes a viernes de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30 horas. Sábados, domingos y feriados de 7:15 a 12 y de 15 a 18.30 horas.
Asimismo, la recepción de los servicios fúnebres se realiza de lunes a viernes de 7:15 a 11:30 y de 14:15 a 18:30 horas. Sábados, domingos y feriados de 7:15 a 11:30 horas.
Por último, cabe destacar que la atención al público en administración y crematorio es de lunes a viernes de 7:15 a 12:30.
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