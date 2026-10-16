La Municipalidad de Santa Fe dispuso un horario especial para las visitas al Cementerio Municipal con motivo de la celebración del Día de la Madre, el próximo domingo 18 de octubre. Durante esa jornada, los vecinos podrán acercarse a la necrópolis, ubicada en avenida Blas Parera 5200, de 7.30 a 18.30.
Día de la Madre: el Cementerio Municipal de Santa Fe tendrá un horario especial de visitas
Este domingo 18 de octubre, la necrópolis abrirá de 7.30 a 18.30, con motivo de la celebración del Día de la Madre. Además, continúa vigente el horario de verano para visitas, servicios fúnebres y atención administrativa.
La medida busca facilitar las visitas de las familias que concurran al cementerio para recordar a sus seres queridos durante una fecha significativa.
Por otra parte, el municipio recordó que desde el 1 de octubre rige el horario de verano en el Cementerio Municipal, que se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2027.
Cuáles son los horarios del Cementerio Municipal
Durante el período de verano, los horarios de funcionamiento de la necrópolis se organizan de la siguiente manera:
Visitas: de lunes a viernes, de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Los sábados, domingos y feriados, de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30.
Recepción de servicios fúnebres: de lunes a viernes, de 7.15 a 11.30 y de 14.15 a 18.30. Los sábados, domingos y feriados, de 7.15 a 11.30.
Administración y crematorio: la atención al público es de lunes a viernes, de 7.15 a 12.30.
De esta manera, quienes tengan previsto visitar el Cementerio Municipal este domingo deberán tener en cuenta el horario especial establecido por el Día de la Madre, mientras que para el resto de las jornadas continuarán vigentes los horarios de verano informados por la Municipalidad.