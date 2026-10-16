Servicio

Día de la Madre: el Cementerio Municipal de Santa Fe tendrá un horario especial de visitas

Este domingo 18 de octubre, la necrópolis abrirá de 7.30 a 18.30, con motivo de la celebración del Día de la Madre. Además, continúa vigente el horario de verano para visitas, servicios fúnebres y atención administrativa.