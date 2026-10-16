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Día de la Madre: el Cementerio Municipal de Santa Fe tendrá un horario especial de visitas

Este domingo 18 de octubre, la necrópolis abrirá de 7.30 a 18.30, con motivo de la celebración del Día de la Madre. Además, continúa vigente el horario de verano para visitas, servicios fúnebres y atención administrativa.

La Municipalidad de Santa Fe dispuso un horario especial para las visitas al Cementerio MunicipalLa Municipalidad de Santa Fe dispuso un horario especial para las visitas al Cementerio Municipal
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La Municipalidad de Santa Fe dispuso un horario especial para las visitas al Cementerio Municipal con motivo de la celebración del Día de la Madre, el próximo domingo 18 de octubre. Durante esa jornada, los vecinos podrán acercarse a la necrópolis, ubicada en avenida Blas Parera 5200, de 7.30 a 18.30.

La medida busca facilitar las visitas de las familias que concurran al cementerio para recordar a sus seres queridos durante una fecha significativa.

Por otra parte, el municipio recordó que desde el 1 de octubre rige el horario de verano en el Cementerio Municipal, que se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2027.

Cementerio Municipal de Santa Fe. Crédito: Luis CetraroCementerio Municipal de Santa Fe. Crédito: Luis Cetraro

Cuáles son los horarios del Cementerio Municipal

Durante el período de verano, los horarios de funcionamiento de la necrópolis se organizan de la siguiente manera:

Visitas: de lunes a viernes, de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Los sábados, domingos y feriados, de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30.

Recepción de servicios fúnebres: de lunes a viernes, de 7.15 a 11.30 y de 14.15 a 18.30. Los sábados, domingos y feriados, de 7.15 a 11.30.

Administración y crematorio: la atención al público es de lunes a viernes, de 7.15 a 12.30.

Cementerio Municipal de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di SalvatoreLa medida busca facilitar las visitas de las familias Crédito: Guillermo Di Salvatore

De esta manera, quienes tengan previsto visitar el Cementerio Municipal este domingo deberán tener en cuenta el horario especial establecido por el Día de la Madre, mientras que para el resto de las jornadas continuarán vigentes los horarios de verano informados por la Municipalidad.

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