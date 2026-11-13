La Municipalidad de Santa Fe avanza en la modernización de la planta crematoria del Cementerio Municipal. Este sábado comenzará a funcionar el nuevo horno, que ya fue instalado y se encuentra en la etapa final de preparación. En paralelo, el Municipio trabaja en la recuperación de otro equipo, como parte de una segunda etapa de mejoras para fortalecer la prestación del servicio.
El nuevo horno crematorio del Cementerio Municipal comenzará a funcionar este sábado
La Municipalidad completó la primera etapa de modernización de la planta crematoria con la incorporación de un nuevo equipo y avanza en la recuperación de un segundo horno. La inversión destinada al nuevo equipamiento y las obras complementarias supera los $155 millones, mientras que la reparación del otro equipo demanda más de $50 millones.
El nuevo horno está atravesando el proceso de curado, que consiste en elevar progresivamente la temperatura para cocinar el material refractario de su interior y acondicionarlo antes de su puesta en funcionamiento.
Como parte de esta instancia, este viernes se realizará una capacitación destinada a todo el personal del crematorio, con el objetivo de garantizar la correcta operación del equipamiento.
Se trata de un horno Jet Burner Gas, modelo especial, de la empresa CALTEC, adquirido por un monto de $122.830.001.
Es un equipo automático de operación continua, diseñado especialmente para cementerios y crematorios, con una capacidad de procesamiento de 80 kilogramos por hora y ciclos estándar de entre 60 y 90 minutos con quemadores automáticos de alta velocidad que generan una potencia de 250.000 Kcal/h. Además, está preparado para funcionar durante las 24 horas.
Inversión y adecuación de las instalaciones
Para poner en funcionamiento el nuevo horno también fue necesario adecuar el sistema de gas industrial de toda la planta que comprende cuatro hornos crematorios, de acuerdo con las exigencias de Litoral Gas. Los trabajos incluyeron la adquisición de una estación reductora de gas de alta presión, por $7.830.452,68, y la rehabilitación del servicio, por $24.993.586,44.
De esta manera, la inversión correspondiente a la incorporación del nuevo equipo y las obras complementarias asciende a $155.654.040,12.
Avanza la recuperación del segundo horno
En paralelo, la Municipalidad ya trabaja en la segunda etapa de modernización de la planta, que contempla la reparación integral del horno crematorio N.º 3. Las tareas permitirán recuperar el equipamiento existente y ampliar la capacidad operativa del servicio.
La reparación demanda una inversión de $47.747.958, a la que se suman $3.198.283 destinados a la adquisición de partes y accesorios. Una vez finalizadas las tareas de reparación y la correspondiente readecuación de las conexiones, el horno N.º 3 también podrá volver a funcionar completando así la planta operativa con los cuatro hornos.
Entre los principales beneficios de esta actualización se encuentran la optimización del consumo energético, la reducción de humos y olores y el cumplimiento de las normativas ambientales y de seguridad vigentes. Además, la renovación y recuperación de los equipos permitirá mejorar las condiciones de trabajo y brindar un servicio más moderno y eficiente a los vecinos.