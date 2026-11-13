Ciudad de Santa Fe

El nuevo horno crematorio del Cementerio Municipal comenzará a funcionar este sábado

La Municipalidad completó la primera etapa de modernización de la planta crematoria con la incorporación de un nuevo equipo y avanza en la recuperación de un segundo horno. La inversión destinada al nuevo equipamiento y las obras complementarias supera los $155 millones, mientras que la reparación del otro equipo demanda más de $50 millones.