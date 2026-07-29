Santa Fe ciudad

Cementerio Municipal: el horno crematorio funciona con capacidad reducida y el municipio proyecta rehabilitar toda la planta

Mientras avanza la recuperación patrimonial del Cementerio Municipal, el servicio de cremaciones continúa operando con un solo horno. La Municipalidad ya trabaja en un proyecto para reacondicionar integralmente la planta, una infraestructura clave para Santa Fe y el área metropolitana.