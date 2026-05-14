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Alertan sobre un falso “comunicado municipal” sobre seguridad alimentaria y presencia de roedores

Desde el municipio se recuerda a los vecinos la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar compartir cadenas o mensajes no verificados.

Municipalidad de Santa Fe. Crédito: Pablo AguirreMunicipalidad de Santa Fe. Crédito: Pablo Aguirre
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La Municipalidad de Santa Fe informó que es falso el mensaje que circula por WhatsApp atribuido a un supuesto “comunicado municipal” sobre seguridad alimentaria y presencia de roedores.

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Desde el municipio se recuerda a los vecinos la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar compartir cadenas o mensajes no verificados.

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Asimismo, la Dirección de Seguridad Alimentaria recomienda mantener algunos hábitos de higiene y prevención al manipular alimentos y envases:

* Antes de guardar o abrir sachets de leche, latas, botellas y productos embolsados, se aconseja limpiarlos con agua y unas gotas de lavandina apta para desinfección o alcohol al 70%.

* Verificar que los envases no presenten roturas, signos de suciedad o daños visibles.

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* Lavarse siempre las manos con agua y jabón luego de manipular envases externos y antes de cocinar o consumir alimentos.

Pequeños hábitos de higiene y prevención ayudan a reducir riesgos y proteger la salud de toda la familia.

Canales oficiales de la Municipalidad: https://beacons.ai/santafecapitalok

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