La Municipalidad de Santa Fe informó que es falso el mensaje que circula por WhatsApp atribuido a un supuesto “comunicado municipal” sobre seguridad alimentaria y presencia de roedores.
Alertan sobre un falso “comunicado municipal” sobre seguridad alimentaria y presencia de roedores
Desde el municipio se recuerda a los vecinos la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar compartir cadenas o mensajes no verificados.
Desde el municipio se recuerda a los vecinos la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar compartir cadenas o mensajes no verificados.
Asimismo, la Dirección de Seguridad Alimentaria recomienda mantener algunos hábitos de higiene y prevención al manipular alimentos y envases:
* Antes de guardar o abrir sachets de leche, latas, botellas y productos embolsados, se aconseja limpiarlos con agua y unas gotas de lavandina apta para desinfección o alcohol al 70%.
* Verificar que los envases no presenten roturas, signos de suciedad o daños visibles.
* Lavarse siempre las manos con agua y jabón luego de manipular envases externos y antes de cocinar o consumir alimentos.
Pequeños hábitos de higiene y prevención ayudan a reducir riesgos y proteger la salud de toda la familia.
Canales oficiales de la Municipalidad: https://beacons.ai/santafecapitalok