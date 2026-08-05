Ciudad de Santa Fe

La conmovedora colecta para hacer el piso a la casita donde viven dos niñas con saturnismo

Padecen esta enfermedad por haber vivido en un rancho pegado a un basural. Necesitan un piso de material en su nueva vivienda para que el cuadro no se agrave. Los scouts de La Loma pusieron manos a la obra: la solidaridad como ejemplo.