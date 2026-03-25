Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado y neblina a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 9.9º y la máxima sería de 25°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no se esperan precipitaciones.
Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado y neblina a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones para la jornada.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 9.9° y la máxima sería de 25º, bajando a 18° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 98%, la presión de 1013 hPa, viento con calma y visibilidad de 1.5 km.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.