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Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 9.9º y la máxima sería de 25°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no se esperan precipitaciones.

Se esperaba un miércoles soleado en la capital santafesina. Foto: Fernando Nicola.Se esperaba un miércoles soleado en la capital santafesina. Foto: Fernando Nicola.
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Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado y neblina a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones para la jornada.

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El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 9.9° y la máxima sería de 25º, bajando a 18° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 98%, la presión de 1013 hPa, viento con calma y visibilidad de 1.5 km.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

No rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo. Foto: Fernando Nicola.No rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo. Foto: Fernando Nicola.

Pronóstico extendido

  • El jueves se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 16º y la máxima de 26º.
  • Para el viernes se espera cielo mayormente nublado durante todo el día y tormentas por la noche. La mínima será de 20° y la máxima de 26°.
  • Finalmente, el sábado se esperan chaparrones durante la mañana y tormentas por la tarde y la noche. La mínima será de 20º y la máxima de 28º.
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