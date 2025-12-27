Qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado en la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente cubierto, con importante presencia de nubes y con probabilidad de precipitaciones, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantiene la inestabilidad en la capital santafesina.
El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente cubierto, con importante presencia de nubes y con probabilidad de precipitaciones, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 26° centígrados en el departamento La Capital, sosteniendo los valores de las últimas jornadas.
Por la noche, el viento será de entre 7 km/h y 12 km/h desde el sector noreste, con ráfagas mayores por instantes y probabilidad de lluvias aisladas con valores entre 40% y 70%.
Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrán las tormentas aisladas con probabilidad de entre 10% y 40%. En la tarde - noche habrá cielo mayormente cubierto con porcentaje también menor al 40%.
En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará un leve aumento de las cifras al comienzo del día, con 21° de temperatura mínima y 30° de máxima.
El viento será de entre los 7 km/h y 12 km/h desde el sector norte en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.
En la tarde - noche, el viento aumentará su velocidad a entre los 13 km/h y 22 km/h, sosteniendo la dirección desde al sector norte.