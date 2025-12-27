Un clásico que se instala en diciembre

Santa Fe y la imponente fiesta de Navidad en el Hipódromo

Unas 4.000 personas se juntaron pasada la medianoche y por tercer año consecutivo le dieron forma a una movida inédita con la mejor música en la capital de la provincia. Desafiaron las amenazas del tiempo y armaron un fiestón hasta al amanecer navideño.